Les fans de Strictly Ballroom sont furieux alors que Maisie Smith est remplacée à la dernière minute – alors qu’elle part en vacances

Les fans de STRICTLY Ballroom étaient furieux la semaine dernière après le remplacement de Maisie Smith sur scène.

Les amateurs de théâtre en colère affirment qu’ils n’ont reçu aucun avertissement concernant son absence et celle de Kevin Clifton la semaine dernière.

Maisie est en vacances avec Max George

Maisie, 21 ans, est partie en vacances avec son petit ami Max George, 34 ans, et sa famille, laissant sa doublure pour la remplacer.

Des sources proches de la star disent qu’elle était toujours en panne pour absence de disponibilité convenue à l’avance aux dates où elle devait arriver au Pays de Galles et à Liverpool.

Mais ses fans n’étaient pas contents et la situation n’a fait qu’empirer lorsque la production a été annulée pendant deux nuits d’affilée en raison de problèmes techniques.

Se plaignant de la situation sur Facebook, une personne a écrit : « Ma sœur et moi avons emmené notre mère de 90 ans à l’Empire de Liverpool hier après-midi.

“Kevin Clifton est son favori de tous les temps et était la principale raison de vouloir y aller. Il n’y avait aucun avertissement préalable que ni Kevin ni Maisie n’apparaissaient.

« Le spectacle a commencé tard. Sans eux, c’était une déception totale. Très décevant et nous serions rentrés chez nous à la pause s’il n’y avait pas eu l’incroyable paso doble à la fin de la première mi-temps. Le spectacle le plus décevant que j’aie jamais vu.

Une autre personne a gémi : « Ma mère et moi étions également au spectacle d’hier soir. Nous sommes très déçus et bouleversés que Kevin Clifton et Maisie Smith n’aient pas joué dans la performance.





“Nous avons payé 97 £ pour des billets au premier rang pour voir les stars du spectacle. C’était une terrible déception que nous ayons fait tout le chemin depuis Manchester pour les voir. Complètement éventrées, nous n’avons pas pu les voir.”

Quelqu’un d’autre a écrit: “J’étais censé y aller demain mais le spectacle a été annulé, j’ai donc dû passer à vendredi, mais Maisie vient de partir en vacances .”

Maise a fait le tour du pays avec son petit ami Max George.

Ils ont déclenché des rumeurs de fiançailles au cours du week-end lorsqu’elle a été vue portant une énorme bague.

Maisie joue Fran dans la comédie musicale, dirigée par Craig Revel Horwood, aux côtés de Kevin Clifton.

Elle doit actuellement tourner avec eux jusqu’en mars 2023.

Le Sun a contacté Strictly Ballroom pour un commentaire.