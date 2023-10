Les fans de Strictement fondent en larmes devant le numéro d’ouverture émouvant des danseurs professionnels

Les fans de STRICTLY Come Dancing ont été laissés en larmes alors que le spectacle a débuté ce soir avec un medley inspiré de Disney.

Les danseurs professionnels sont montés sur la piste de danse et ont dansé sur des chansons de Pocahontas et Frozen.

La rousse Dianne Buswell a mené la danse sur La Petite Sirène, ressemblant à Ariel.

Les hôtes Tess Daly et Claudia Winkleman sont sortis pour la troisième semaine avec Mickey et Minnie Mouse pour célébrer les 100 ans de Disney.

Et les juges – Anton Du Beke, Craig Revel Horwood, Shirley Ballas et Motsi Mabuse – ont été rejoints par les personnages Dingo, Donald et Daisy Duck alors qu’ils sortaient.

Ceux qui regardaient à la maison ont adoré chaque seconde et ont apprécié Twitter pour le commenter.

Une personne a écrit : « #Strictly m’a fait pleurer à cause de l’ouverture de #Disney100 – je suis vraiment un pleurnicheur. »

Un deuxième a déclaré : « Déjà en larmes devant ce magnifique numéro de danse d’ouverture composé de tant de chansons #Disney100 – cela m’a rappelé de regarder tous les films avec mes magnifiques enfants quand ils étaient petits. Ah, la nostalgie.

Tandis qu’une troisième personne ajoutait : « Ok, cette danse d’ouverture m’a mis les larmes aux yeux. les professionnels strictement professionnels sont vraiment fantastiques.