Les fans de “Stranger Things” repèrent une modification de la scène Old Nancy et Jonathan

Stranger Things saison 4 retient notre attention depuis son arrivée le Netflix en mai, une attention qui s’est maintenant tournée vers les saisons précédentes. Créateurs les frères Duffer discuté rééditer des scènes d’épisodes plus anciens, impliquant principalement des retouches VFX. Les fans ont pris TIC Tac et Twitter pour noter l’un des changements qu’ils croyaient avoir été apportés.

Une de ces scènes implique Nancy Wheeler (Natalia Dyer) et son nouveau petit ami, Steve Harrington (Joe Keery), dans le deuxième épisode de la première saison, intitulé The Weirdo on Maple Street. Steve, un sportif, convainc Nancy de le rejoindre lors d’une fête à la maison, où ils dorment ensemble pour la première fois.

Dans les bois, Jonathan Byers (Charlie Heaton) prend des photos des invités à la fête, y compris Nancy lorsqu’elle enlève ses vêtements. Ventilateurs activés TIC Tac et Twitter pensaient qu’ils avaient remarqué une légère modification de cette scène – Jonathan n’est plus montré en train de prendre une photo de Nancy lorsqu’elle se déshabille.

Cependant, l’équipe de rédaction de Stranger Things a depuis abordé les rumeurs sur Twitter. “PSA : aucune scène des saisons précédentes n’a jamais été coupée ou rééditée. Et elles ne le seront jamais”, indique le tweet.

Jonathan possède toujours une photo du moment, révélée dans le prochain épisode, intitulée Holly, Jolly. Steve et ses copains intimidateurs découvrent les photos de la fête, qualifiant Jonathan de “fluide” et de pervers. “Il allait probablement garder celui-ci pour plus tard”, dit Carol Perkins (qui sortait avec Tommy Hagen), se référant à la photo de Nancy en train de se déshabiller.

Putain, je savais que je n’imaginais rien, ils ont édité la saison 1 de Stranger Things et ont retiré la partie où Jonathan prend cette photo de Nancy. — Vecna ​​🦇 (@raureifblume) 22 juillet 2022

Les frères Duffer ont eu d’autres occasions de faire des ajustements, y compris le date d’anniversaire de Will (Noah Schnapp). Dans la saison 2, épisode 8, la mère de Will, Joyce (Winona Ryder), dit que son anniversaire est le 22 mars. Dans la saison 4, épisode 2, un horodatage sur un enregistrement de caméra vidéo indique le 22 mars, mais personne ne célèbre le grand jour de Will.

Matt Duffer a suggéré de changer l’anniversaire de Will au 22 mai, “parce que ‘May’ peut tenir dans la bouche de Winona”. Il a poursuivi: “Alors ce serait nous, George Lucas, qui gérons la situation.” Le créateur de Star Wars, George Lucas, a fréquemment modifié ses films après leur sortie. Il s’agissait principalement d’améliorer les effets spéciaux.

Au moment de la rédaction, cependant, Joyce dit toujours le 22 mars dans la scène de la saison 2.