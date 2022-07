Les fans de “Stranger Things” repèrent une inexactitude historique dans la vieille scène de Jonathan Byers

Partir sur un Choses étranges frénésie pour coïncider avec le record arrivée de la saison 4 ? La Netflix Le spectacle est imprégné de la nostalgie des années 80, nous transportant à l’époque des gros cheveux, des grosses chaussures Reebok et, selon Redditune unité de climatisation qui a voyagé dans le temps depuis les années 90.

“Pour ceux qui ne le savent pas, ce spectacle se déroule au milieu des années 1980, et l’AC en arrière-plan de cette scène est de la fin des années 90 au début des années 2000”, écrit un utilisateur sur le Techniciens en chauffage, ventilation et climatisation subreddit, mis en ligne mi-juin.

La scène en question se déroule dans le sixième épisode de la première saison. Dans une ruelle, Steve Harrington (Joe Keery) – la première version qui n’a pas encore prouvé à quel point il est honorable envers l’ex-petite amie Nancy Wheeler (Natalia Dyer) – commence une bagarre avec Jonathan Byers (Charlie Heaton), le nouvel ami de Nancy .

Mais apparemment, ce n’est pas la vraie chose antagoniste à propos de cette scène. C’est l’unité AC historiquement inexacte, juste visible en arrière-plan.

La quatrième saison de Stranger Things a été divisée en deux volumes, le premier lot d’épisodes arrivant fin mai et le second début juillet. Vol. 1 a battu le record de streaming Nielsen pour le programme le plus regardé en une seule semaine, visionné pendant 7,2 milliards de minutes entre le 30 mai et le 5 juin.