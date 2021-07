Les fans de Stranger Things en larmes alors que Netflix publie une vidéo hommage épique pour marquer le cinquième anniversaire de l’émission

NETFLIX a épaté les fans de Stranger Things avec un montage émotionnel pour célébrer les cinq ans depuis la première de l’émission.

Avec la quatrième saison très attendue à venir, les fans sont tellement excités de voir les nouveaux scénarios se dérouler.

6 La série a battu des records alors que la saison 3 a été regardée par 40,7 millions de foyers à travers le monde en seulement quatre jours Crédit : NETFLIX

Le montage rend hommage à la série Netflix et présente des faits saillants de la série tels que les cheveux de Steve, cette robe rose, des œufs et plus encore.

La série a battu des records alors que la troisième saison a été regardée par 40,7 millions de foyers à travers le monde en seulement quatre jours.

Il est difficile de croire que la série a été rejetée par 15 à 20 studios avant que Netflix ne la reprenne.

6 La série est réalisée par Shawn Levy Crédit : NETFLIX

6 La série des années 80 suit un groupe de jeunes entourés d’événements surnaturels dans la ville fictive de Hawkins, Indiana Crédit : NETFLIX

Le réalisateur Shawn Levy a déclaré Le Sydney Morning Herald: « Quand nous avons vendu ça, il n’y avait pas de titre de pré-sensibilisation, pas de grand acteur vedette ou de showrunner, juste ces jeunes frères jumeaux avec une idée folle, parfaitement réalisée, et un réalisateur comme producteur.

« Ils nous ont vraiment responsabilisés et nous ont laissé ouvrir la voie. »

Débutant sur Netflix en 2016, la série des années 80 suit un groupe de jeunes entourés d’événements surnaturels dans la ville fictive de Hawkins, dans l’Indiana.

6 Stranger Things a fait ses débuts en 2016 Crédit : NETFLIX

6 Netflix s’est rendu sur Twitter pour célébrer son cinquième anniversaire Crédit : NETFLIX

S’adressant à Twitter, Netflix a publié une vidéo avec la légende : « Stranger Things a été créée il y a 5 ans aujourd’hui – et pendant cette période, 196 millions de foyers ont choisi de regarder au moins un épisode de la série ! Revenons à l’endroit où tout a commencé. .. »

Stranger Things a été créé par les frères Duffer et met en vedette Millie Bobby Brown, Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin, Noah Schnapp, Finn Wolfhard, Sadie Sink, Joe Keery, Maya Hawke, Charlie Heaton, Winona Ryder, Natalia Dyer et David Harbour.

Les nouveaux venus dans le casting de la quatrième saison incluent Robert Englund, Jamie Campbell Bower, Joseph Quinn et Eduardo Franco.

6 Les fans ont félicité le spectacle pour son cinquième anniversaire Crédit : NETFLIX

Les fans émotionnels se sont précipités pour féliciter la série pour ses cinq ans et ils ne peuvent pas attendre la saison 4.

L’un d’eux a déclaré: « 5 ans de Stranger Things, je n’arrive toujours pas à croire que cela fait si longtemps. L’une de mes émissions préférées dans le monde entier. »

Un deuxième a écrit : « Le seul spectacle qui me fait ressentir des choses que je ne peux même pas décrire. »

Un autre a écrit : « Je ne peux même pas expliquer à quel point je suis obsédé par cette série ! Je n’arrive pas à croire que cela fait déjà 5 ans ! Je suis tellement excité pour la saison 4. »