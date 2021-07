Les fans de Stereophonics sont partis «dormir dans le hall» à l’hôtel «Alcatraz» à 200 £ la nuit après le chaos de l’enregistrement

Les fans de STEREOPHONICS ont fait la queue « pendant des heures » et ont même demandé à dormir dans le hall de leur hôtel à 200 £ la nuit, car l’enregistrement prenait tellement de temps.

Les clients ont comparé le « carnage » au Grand Hotel Scarborough à Alcatraz alors que des disputes ont éclaté et que le personnel aurait menacé d’appeler la police sur les clients.

Les clients du Grand Hotel Scarborough ont été obligés de faire la queue «pendant des heures» Crédit : MEN Media

La file d’attente serpentait dans le hall Crédit : MEN Media

Certains invités ont essayé de dormir sur les canapés du hall Crédit : MEN Media

Les invités faisaient la queue depuis 16 heures mercredi lorsque l’enregistrement a été autorisé, certains n’entrant dans leur chambre qu’après minuit, rapporte Yorkshire Live.

Certains avaient dépensé 200 £ sur leurs réservations et espéraient rester à l’hôtel après le spectacle Stereophonics au Scarborough Open Air Theatre.

Mais certains sont simplement rentrés chez eux et sont partis.

J’ai l’impression que c’est Fawlty Towers croisé avec Benidorm croisé avec Alcatraz. Invité d’hôtel

Une femme a déclaré : « Je n’ai jamais rien connu d’aussi mauvais de ma vie. J’ai séjourné dans des endroits misérables mais rien de tel.

« J’ai l’impression que c’est Fawlty Towers croisé avec Benidorm croisé avec Alcatraz. »

Son amie a répondu: « Vous êtes probablement mieux traité à Alcatraz. »

Les scènes ont été décrites comme quelque chose entre Alcatraz et Faulty Towers Crédit : MEN Media

Certains invités avaient payé 200 £ pour être là Crédit : MEN Media

Le Grand Hotel Scarborough a été approché pour commentaires Crédit : Getty

Un couple de Cumbria avait conduit quatre heures plus tôt pour rester à l’hôtel, mais s’est rendu directement au lieu du concert lorsqu’il a vu la file d’attente de l’hôtel serpenter dans le hall.

Quand ils sont finalement arrivés dans leur chambre, ils ont découvert que deux personnes s’y trouvaient déjà et ont été obligées d’attendre encore une demi-heure pour avoir une autre chambre.

En s’enregistrant vers minuit, la femme a déclaré « c’est un accident de voiture », ce à quoi l’homme a répondu que « les accidents de voiture valent mieux que cela ».

Une autre femme a décrit l’hôtel comme une « putain de merde », ce à quoi le responsable derrière le bureau a déclaré: « Si vous voulez que nous annulions, vous réservez, nous le pouvons » et a menacé de l’expulser pour avoir juré.

‘ÉPOUSTOUFLANT’

Un autre membre du personnel a déclaré que jurer était un « abus », ce à quoi un client a déclaré: « Nous faire attendre des heures est un abus envers les clients ».

Les gens faisaient la queue jusque dans la nuit et Roz Cartwright criait dans le hall : « Où sommes-nous censés dormir ?

Mme Cartwright était également venue de Sheffield avec son partenaire pour le concert et avait payé 200 £ pour la chambre.

Quand ils sont arrivés au comptoir d’enregistrement, on leur avait dit que « les systèmes étaient en panne » et qu’ils ne pouvaient pas trouver de chambre.

Lorsqu’elle a élevé la voix, une employée de l’hôtel a menacé d’appeler la police, mais le personnel n’a pas protesté lorsqu’elle a dit qu’elle dormirait sur le canapé du hall.

« C’est épouvantable », a-t-elle déclaré. « Vous ne payez pas 200 £ pour vous présenter à l’enregistrement et vous faire dire si vous vous plaignez qu’ils vont me faire arrêter et expulser.

Tout l’endroit devrait être fermé. Invité d’hôtel

« Tout ce que j’essaie de faire, c’est d’aller dormir. J’ai dit que je resterais sur le canapé maintenant. Je suis tellement épuisé.

Elle a dit qu’elle voulait juste n’importe quelle chambre pour pouvoir aller dormir, car il était maintenant passé minuit.

« S’il vous reste 50 clés et 20 personnes dans la file d’attente qui ont réservé, donnez-leur une clé. Donnez-nous simplement une chambre.

« C’est ma première fois à Scarborough. Je ne reviendrai jamais. »

Elle a ajouté: « Nous sommes allés au concert et nous avons passé un bon moment, puis nous sommes revenus à l’hôtel et c’est un carnage. »

Le partenaire de Mme Cartwright a finalement pu obtenir une chambre pour le couple et alors qu’ils se rendaient dans leur chambre, il a dit: « Tout l’endroit devrait être fermé. »

Cela survient un mois après qu’un couple de jeunes mariés a été contraint d’abandonner sa lune de miel après des heures d’attente pour s’enregistrer.

Un père a également passé plus de 12 heures à essayer de s’enregistrer début juin, avant d’abandonner et de parcourir plus de 130 milles pour rentrer chez lui.

Le Sun a contacté le Grand Hotel Scarborough pour commentaires.