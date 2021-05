Les fans de Steph’s Packed Lunch sont choqués alors que 68 ans, qui a couché avec plus de 1000 mecs, s’extasie sur le lubrifiant et les orgasmes

Les fans de STEPH’S Packed Lunch ont été choqués lorsqu’une femme de 68 ans a admis qu’elle avait couché avec plus de 1000 mecs.

Le présentateur Steph McGovern, 38 ans, a accueilli la coquine Siobhan dans la série, qui était également ravie de lubrifiant et d’orgasmes.

Le secret vilain a été révélé lors du segment de la Senior Sex Clinic d’aujourd’hui sur le fait d’être sexuel plus tard dans la vie.

Steph a présenté son invitée impertinente Siobhan comme « fleuriste le jour et échangiste la nuit ».

Steph a demandé à son invité à quoi ressemblait sa vie sexuelle quand elle était plus jeune, et elle a dit: « J’ai eu des relations sexuelles quand j’avais 17/18 ans, mais je n’ai pas apprécié et c’était très douloureux car ils ne l’ont pas fait. avoir du lubrifiant.

« Je suis ensuite devenu chrétien et je n’ai pas eu de relations sexuelles pendant 40 ans, car l’église a dit que vous ne pouvez pas avoir de relations sexuelles avant le mariage et cela a mis fin à ma vie sexuelle. »

Siobhan a poursuivi: «J’ai eu 57 ans, j’ai arrêté d’être chrétien et j’ai été proposé par un rugbyman de 27 ans.

«Et j’ai pensé ‘oh mon Dieu, quoi?’ Donc, ça m’a mis un peu de réflexion dans mon esprit, alors j’ai rejoint un site Web, j’ai commencé à rencontrer des gens et j’ai découvert que le sexe pouvait être merveilleux. «

Elle a ensuite révélé qu’elle avait rejoint un club échangiste où on lui avait dit qu’elle était «sexy» et qu’elle avait maintenant couché avec plus d’un millier d’hommes.

Siobhan a ensuite parlé de l’importance du lubrifiant si vous êtes « serré là-bas ».

Elle a également fait l’éloge de son sextoy appelé « la baguette » qui lui donne « des orgasmes multiples garantis à chaque fois ».

Steph accueille toutes sortes d’invités étranges et merveilleux dans le spectacle.

Il y a quelques semaines à peine, une femme appelée Amanda Liberty était dans l’émission lors d’un segment spécial sur les relations et la recherche de l’amour et a révélé qu’elle épousait un lustre de 93 ans.

Amanda a admis qu’elle avait développé de fortes affections envers les objets plutôt que les personnes.

L’invitée de Leeds a déclaré qu’elle était d’abord tombée amoureuse d’un kit de batterie et qu’elle envisageait maintenant de se marier avec un lustre allemand.

S’adressant à Steph, elle a déclaré: « Je ne les considère pas comme des objets inanimés comme le font la plupart des gens. Vous connaissez le terme animisme, c’est plus courant au Japon, c’est quand les gens ressentent une énergie d’un objet.

«Ce n’est pas seulement un objet assis, il a une énergie que vous pouvez apprendre à connaître. C’est ce que je ressens, ce n’est jamais un moment où je suis amoureux.

« Ce n’était jamais un moment d’ampoule. C’était plus comme quelque chose qui s’est passé au fil du temps. »

L’invitée, qui est attelée à un lustre appelé Luminere, a expliqué qu’elle avait développé une « connexion forte » avec l’objet vieux de près de 100 ans.

« Elle a ajouté: » Je me sens aimée par eux [chandeliers], juste une connexion incroyable que je ne peux pas expliquer, je pense qu’ils sont beaux. J’aime aussi travailler avec eux, j’adore les restaurer.

«Oui, j’aime Lumiere à la maison, mais c’est plus difficile de la faire sortir alors je l’ai laissée à la maison.

«Je suppose que c’est parce qu’elle a été l’une des premières que j’ai reçues. Je l’ai fait expédier d’Allemagne, il y avait une connexion spéciale, je devais l’avoir.

«Je n’ai pas pu la faire sortir de mon esprit pendant environ deux semaines. Quand je dis mariage, je ne veux pas dire le comparer au mariage d’un autre humain. C’est plus un engagement, juste une expression de mon amour et une célébration. «