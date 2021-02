Les fans de STACEY Solomon sont aujourd’hui convaincus que le nouveau chien de la star est un indice ÉNORME qu’elle est Sausage sur The Masked Singer

On dit depuis des semaines que le fiancé de Joe Swash est l’un des concurrents de l’émission ITV, mais elle a nié à plusieurs reprises son implication.

Les fans sont maintenant convaincus qu’elle est derrière le masque et sera dévoilée lors de la grande finale de ce soir après avoir révélé qu’elle est la fière propriétaire d’un chien saucisse.

Stacey, 30 ans et Joe, 39 ans, qui vivent avec leur fils Rex, les enfants de Stacey Zachary et Leighton, et leur chien de compagnie Theo, ont révélé qu’ils avaient ajouté un autre «petit garçon» à leur progéniture.

Stacey a partagé des vidéos et des photos sur Instagram de leur chiot s’installant, avec Rex, 21 mois, et le teckel posant pour une jolie photo. Elle a dit: «Bienvenue dans notre petite famille.

«Un autre petit garçon que nous aimerions tous. Et nous t’aimons tellement. Parfois, les choses arrivent juste pour une raison et les âmes entrent dans nos vies juste au moment où elles sont censées le faire.

« Nous n’avons pas encore trouvé votre nom mais nous savons que vous nous le direz. Nous vous aimons chiot 🖤 »

«Un autre petit garçon que nous aimerions tous. Et nous t’aimons tellement. Parfois, les choses arrivent juste pour une raison et les âmes entrent dans nos vies juste au moment où elles sont censées le faire.

Après avoir posté le joli cliché de Rex avec le nouveau chien, les fans ont immédiatement commencé à spéculer que le chien saucisse était un gros indice qu’elle était l’un des chanteurs masqués.

Celui-ci a dit: « Stacey, il vaut mieux ne pas faire allusion à la saucisse !!! J’ai 100 £ à cheval sur la saucisse, ce n’est pas toi »

Alors qu’un autre a commenté: « En fait, je ne peux pas faire face !!!!! Et la photo … un chien saucisse pour célébrer le succès d’être une saucisse sur @maskedsingeruk.

Ce fan est convaincu: « Stacey Solomon reçoit un chien saucisse la nuit avant la finale du chanteur masqué. »

Pendant ce temps, hier, Stacey a été troublée lorsque le panel Loose Women a participé à un défi pour tester leurs compétences en peinture après que la fille de Kim Kardashian, North, sept ans, soit devenue virale pour sa récente peinture incroyable d’une rivière et d’une montagne.

Le panel Loose Women s’est mis à travailler sur leurs propres créations, Kaye Adams dessinant son impression de Stacey.

Révélant ses efforts, Kaye a insisté sur le fait que c’était censé être Stacey et a ajouté: « Et regardez, Stacey tient une saucisse! »

Son collègue haleta de choc et rit mais l’émission passa rapidement au segment suivant.

Cependant, il est peu probable que Kaye sache si Stacey est vraiment la saucisse, qui a atteint la finale du concours ITV, car les célébrités de The Masked Singer ont juré de garder le secret.

Stacey a un pedigree de chant impressionnant et une voix puissante, apparaissant sur The X Factor en 2012.

Même le fiancé Joe est également convaincu que c’est elle à l’intérieur du costume – avec elle disant qu’il était en colère contre elle parce qu’il pensait qu’elle lui cachait un secret.

Stacey a expliqué: « J’ai juste besoin de prendre un moment pour comprendre qu’il ne me parle pas parce qu’il pense que je suis la saucisse du chanteur masqué et je ne lui ai tout simplement pas dit. Qu’est-ce que c’est? »