Les fans de Stacey Solomon déconcertés alors que les co-stars de Loose Women semblent « aveuglées » par les nouvelles de bébé

Les fans de STACEY Solomon sont déconcertés après que ses co-stars de Loose Women semblent être “aveuglées” par la nouvelle de son bébé.

La femme de 33 ans a annoncé qu’elle attendait son cinquième enfant plus tôt cette semaine.

Mercredi, Stacey a révélé qu’elle avait un autre enfant avec son mari, l’acteur Joe Swash, 40 ans.

La star de la télévision partage Rex, trois ans, et Rose, un, avec la légende d’EastEnders, et est également maman de Leighton, 10 ans, et de Zachary, 14 ans, issus de relations antérieures.

Stacey a fait un très bon travail pour garder son bébé secret non seulement pour ses fans, mais aussi pour ses collègues.

Le gang Loose Women semblait n’avoir aucune idée de la nouvelle passionnante.

Coleen, 57 ans, s’est rendue sur Twitter pour féliciter le couple.

“Déjà un autre cornichon ? ! Le Cottage va avoir besoin d’une extension à ce rythme !

“Mais sérieusement, félicitations massives @StaceySolomon & @realjoeswash. Je ne pourrais pas être plus heureux pour vous deux.

Dans l’épisode de jeudi de Loose Women, les fans se sont grattés la tête lorsqu’ils n’ont pas félicité Stacey pour la nouvelle.

Coleen, Linda Robson, Denise Welch et Kelle Bryan ont pris les ondes pour l’édition du panel ITV Daytime.

Cependant, Coleen a également révélé la très bonne raison pour laquelle ils n’ont rien dit à ce sujet.

Le chanteur a expliqué que même si Loose Women semblait être diffusé en direct avec des segments et des interviews comme d’habitude, ils étaient en fait tournés à l’avance.

Elle a tweeté: “À tous ceux qui ont tweeté en se demandant pourquoi cela n’a pas été mentionné sur @loosewomen d’aujourd’hui…

“C’est parce que les épisodes entre Noël et le Nouvel An étaient préenregistrés.”

La star a ajouté : “Pas de grand secret, les pré-enregistrements ont été annoncés dans la programmation de Noël !”

Hier, Stacey a révélé qu’elle devait accoucher le mois prochain, ce qui signifie qu’elle est déjà enceinte de huit mois.

Alors qu’elle montrait sa bosse pour la première fois hier soir, Stacey a dit à ses fans : « Bientôt… Bien plus tôt qu’on ne le pensait

“Quand nous avons découvert que nous voulions toujours avoir ces premiers mois, vous voudriez généralement vous ajuster et vous exciter et en profiter pour nous-mêmes, mais cela ne nous a pas laissé très longtemps.

“Donc, cette fois le mois prochain, nous nous préparerons à dire bonjour à un tout nouveau cornichon Si reconnaissant

“Pendant que nous avions du temps libre, nous avons pensé qu’il valait mieux prendre quelques souvenirs avant qu’il ne soit trop tard.”

Instagram

Stacey et Joe attendent leur troisième enfant[/caption] Instagram