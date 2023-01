Les fans de SRK à Kolkata célèbrent la sortie de “Pathaan” avec une affiche sur une calèche

L’engouement “Pathaan” a durement frappé Kolkata et les fans de Shah Rukh Khan dans la ville ont tout mis en œuvre pour célébrer le retour de la star sur grand écran après quatre ans. Les fans de SRK sont devenus fous dans tout le pays, qu’il s’agisse de saluer l’acteur lorsqu’il a salué à l’écran ou de dormir dans les théâtres pendant la nuit pour assister au premier spectacle du premier jour et danser dans les cinémas. Les collections au box-office du film ont également explosé à la fin de la première journée.

Certains fans de SRK à Kolkata ont poussé les choses un peu plus haut avec leur célébration dans les rues et une vidéo de celle-ci est devenue virale. Il a été partagé sur Twitter par la journaliste de Zee News, Pooja Mehta.

Les fans de SRK ont pris une affiche géante avec une guirlande de ‘Pathaan’ et l’ont montée sur une calèche. Ils ont sorti une procession avec l’affiche et tout un groupe de cornemuses a joué en accompagnement, le tout ressemblant à quelque chose comme une procession de mariage.

De nombreuses situations de «baaja de groupe mais pas de baraat» ont été observées à Kolkata le «jour de Pathaan».

Outre Shah Rukh, le film qui met également en vedette Deepika Padukone et John Abraham est déjà devenu la plus grande sortie jamais réalisée pour un film hindi dans l’histoire du cinéma indien avec 8 000 écrans diffusant déjà le film dans le monde et d’autres émissions de fin de soirée ajoutées pour répondre demande publique dans le pays.

