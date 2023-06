Les fans de Springwatch ont laissé «vomir et faire des cauchemars» après d’horribles scènes de cannibalisme dans une émission de la BBC

L’épisode de Springwatch de jeudi soir a vu Chris Packham et Michaela Strachan vérifier les différents oiseaux qu’ils ont observés toute la semaine.

Chris a révélé que quelque chose de majeur s’était passé avec la femelle Nightjar, qui avait déjà accueilli un poussin, avant qu’un autre n’éclos dans la nuit.

Alors qu’ils montraient les images des caméras de vision nocturne, Chris a raconté: «Et puis elle retourne à nouveau au nid et l’idée serait bien sûr qu’elle aurait attrapé plus de nourriture pour nourrir ses jeunes poussins.

« Et au départ, bien qu’elle nous fasse face, nous voyons ce mouvement et nous pensons » ouais c’est elle, elle nourrit encore ce poussin « .

« Mais regardez ce qui se passe ensuite, vous n’allez tout simplement pas le croire. Elle commence le même genre de mouvement mais ensuite elle lève la tête et elle mange son propre poussin vivant. Et elle l’avale tout entier.

Un Chris sidéré a ensuite déclaré aux téléspectateurs que l’équipe de Springwatch avait demandé à des experts et passé au peigne fin des rapports et n’avait pas trouvé un seul exemple d’une femelle Nightjar mangeant ses propres petits.

Michaela a ensuite partagé une théorie possible, en disant: «Nous étions – comme vous – tellement choqués en entendant cette nouvelle ce matin, nous ne nous attendions certainement pas à ce que quelque chose comme ça se produise.

«Je pense qu’il doit y avoir eu quelque chose qui n’allait pas avec le poussin, bien que vous vous attendiez à ce que l’adulte le laisse au moins mourir en premier. S’en nourrir en direct comme ça est juste un mystère complet.

Les téléspectateurs se sont immédiatement rendus sur Twitter pour commenter les scènes bouleversantes, qui avaient été diffusées alors que certains d’entre eux étaient au milieu de leur repas du soir.

L’un d’eux a écrit: « Vraiment content d’avoir écouté @BBCSspringwatch juste pendant que je servais mon dîner ! Même Saturne l’engoulevent ne peut pas me dissuader de mes pâtes, cependant… ! Oiseaux psychotiques, infanticides, cannibales – c’est pour cela que vous payez votre droit de licence !

Un autre téléspectateur était dans une situation similaire, écrivant: «J’étais là, en train de manger mon thé en regardant #Springwatch, quand cet engoulevent a décidé de manger son propre poussin. Je n’ai plus tellement faim… »

Un autre a tweeté : « Je suis en fait traumatisé par cette nana qui mange l’engoulevent. »

Un quatrième a ajouté: « Nous: Eh bien, la mort des poussins sur Springwatch ne peut pas être plus horrible The Nightjar: Hold my beer. »

Pendant ce temps, un cinquième a partagé: « Regarder #Springwatch en retard et OH MON DIEU WHAAAAT LE RÉEL… l’Engoulevent mangeant son propre poussin vivant n’était pas le début auquel je m’attendais. »

Un autre fan de l’émission a admis: « Sérieusement, je vais faire des cauchemars après avoir regardé @BBCSpringwatch ce soir. Cette séquence Nightjar va me hanter !

Springwatch se poursuit le lundi 12 juin à 20h sur BBC One.