Les fans de Spider-Man rôtissent Venom: The Last Dance fuite de la scène post-générique

Il semble que Venom : La dernière danse commence à fuir sur Internet et des informations ont été publiées quant à savoir si vous devez rester assis pendant le générique.

Comme n’importe quel film de culture populaire d’aujourd’hui, Venom : La dernière danse comportera une scène post-crédit. En fait, il en a deux.

Venom : La dernière danse est la dernière partie de la trilogie Tom Hardy et pourrait voir le symbiote passer au MCU

Nous n’avons pas vu les fuites ni aucune information contenue dans les scènes, nous savons seulement que deux scènes ont été confirmé sur Twitter.

Rien que cette information incite les fans à spéculer, mais aussi à rôtir ce qui va venir du SonyVerse et s’il entrera en collision avec le MCU de Marvel.

Les théories abondent sur Reddit où cette nouvelle est tombée.

La plupart des fans pensent que nous verrons deux scènes post-crédit plus sérieuses, alors que nous aurions habituellement au moins une scène comique.

En effet, le film est le dernier volet de la trilogie Venom et dit au revoir à Tom Hardy dans le rôle principal.

« Une scène étant celle de Knull sur une scène du trône puisque nous savons qu’il n’est pas vraiment dans le film pendant plus de 5 minutes », dit spraragen88.

Les fans continuent de considérer que l’autre scène n’est pas Hardy qui quitte la franchise, mais lui quittant le SonyVerse pour amener le symbiote au MCU.

En tant que Bleh-Boy postule« Ils taquineront probablement vaguement la possibilité que Venom POURRAIT croiser Spider-Man sans réellement s’engager dans quoi que ce soit. »

Bien sûr, il y a beaucoup de blagues et de rôtisseries même si nous n’en savons pas grand-chose, voire rien.

Un fan plaisanteries« C’est la configuration de Morbius 2. »

La plupart sont convaincus que nous verrons Spider-Man et cela semble être la chose la plus intelligente qui puisse se produire – même si c’est Sony et qu’ils ont déjà raté la balle.

Cela pourrait fonctionner, mais tout dépend de l’exécution. ce fan explique«Je ne sais pas vraiment comment il pourrait se téléporter à nouveau vers le MCU. C’est aussi un peu ridicule de voir comment il continue à faire des allers-retours entre les deux univers comme ça.

Nous le saurons bien assez tôt, je suppose.