Les fans de Spider Man ont des mèmes à offrir alors que le casting du prochain film abandonne leurs titres

Les fans de Spider Man ont été confus après que les acteurs Tom Holland, Zendaya et Jacob Batalon aient abandonné leurs propres titres pour le prochain film de super-héros Marvel. Tom Holland a publié une photo du prochain film sur son compte Instagram, où il a été vu avec ses collègues membres de la distribution Zendaya et Jacob. Tom a également révélé le titre du prochain film. Sous-titrant la révélation du titre supposé, Tom a déclaré qu’il était ravi d’annoncer le nouveau titre de Spider-Man et qu’il ne pouvait pas attendre que le public voie ce qu’il a fait.

Commentant le message de Tom, Zendaya, qui joue MJ, a écrit: «Qu’est-ce que l’enfer». L’actrice de 24 ans a répondu comme ça puisqu’elle avait révélé un autre titre pour le film qui disait « Spider-Man Home Slice ».

Jacob, qui a déclaré que le prochain film s’appellerait « Spider-Man HomeWrecker », a intensifié la confusion. Quand les trois en ont eu assez, Tom a commenté le message de Zendaya et a écrit qu’il appelait le réalisateur Jon Watts pour confirmer le nom du film.

Cependant, entre-temps, les internautes et les fans de Marvel se sont réunis pour créer de nombreux mèmes et réactions hilarantes à toute la confusion. De blâmer l’antagoniste de WandaVision Agatha à la création de mèmes sur les réactions de la version Spider-Man de Tobey Maguire aux titres supposés, les internautes se sont assurés de tirer pleinement parti des trois faux titres.

Un utilisateur a posté une vidéo de deux hommes en train de rire et de passer un bon moment et l’a sous-titrée comme les réactions supposées de Tom et Jacob après avoir réussi à confondre leurs fans.

Pendant ce temps, Brandon Davis a tweeté une photo d’Agatha Harkness de WandaVision à côté des trois faux titres du prochain film Spider-Man et a écrit qu’ils savaient qui publie des comptes de Tom Holland et Jacob Batalon.

Puisque tout le monde semble abandonner ses propres titres Spider Man, un utilisateur a également franchi le pas et a publié ce titre du film:

Cependant, il a finalement été confirmé mercredi que le nouveau film de Spider-Man s’intitulait « No Way Home ».

A LIRE AUSSI: Plus de confusion, le film Marvel de Tom Holland-Zendaya s’appelle « Spider-Man: No Way Home »