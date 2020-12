Les fans de Sound Of Music se sont plaints que le film bien-aimé avait été «ruiné» après que les téléspectateurs aient souligné ce qui semblait être un clanger à couper le souffle.

Le film classique est devenu un incontournable de Noël au fil des ans, mais il a déclenché un débat féroce sur Twitter sur une scène entre le personnage de Julie Andrews, Maria et Mother Abbess, interprétée par Peggy Wood.

Dans la scène, Maria se rend à l’abbaye pour demander conseil, et on lui demande ce qu’elle essaie de fuir dans le monde extérieur.

Cependant, certains téléspectateurs sont convaincus que la vieille religieuse jette en fait une insulte à la bouche – en disant « qu’est-ce que c’est, vous c ** tface? »

Elle demande en fait à Maria: « Qu’est-ce que tu ne peux pas affronter? » mais la ligne ressemble beaucoup à l’explétif.

Cela a déclenché la fureur parmi les fidèles fidèles du film, qui ont affirmé qu’ils ne pourraient plus jamais regarder la scène de la même manière.

L’un d’eux a écrit: « J’aurais aimé que vous n’ayez pas posté ceci. Vous avez ruiné l’un de mes films les plus aimés. »

Cependant, beaucoup ont crédité le clip pour leur avoir donné un rire indispensable.

L’un d’eux a tweeté: « Jamais remarqué et maintenant je ne peux plus jamais le regarder de la même manière. Tu as changé ma vie, ami que je ne connais pas. »

Un autre a ajouté: « Je pense que je t’aime! Hahahah !!! OMG! J’ai ri de mon visage … »

Un troisième a écrit: « C’est incroyable! J’ai regardé ça encore et encore et je ne peux pas m’arrêter de rire à chaque fois, merci! »

Un autre tweeté: « Mère Supérieure est une vraie bouche de pot !! »