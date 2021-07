Les fans de Sophie Kasaei escroqués par milliers après que la star de Geordie Shore ait promu un commerçant voyou sur Instagram

Les fans de SOPHIE Kasaei affirment avoir été escroqués de milliers de livres après que la star de Geordie Shore ait promu un commerçant voyou sur Instagram.

Les copains Clare Radford, 32 ans, et Jade Swift, 27 ans, ont craché plus de 1 000 £ à un cambiste apparaissant sous le nom de Bethany McCarthy sur Instagram.

Clare et Jade ont craché plus de 1 000 £ pour l’arnaque Crédit : Triangle News

Les filles ont fait confiance à Bethany McCarthy Crédit : Triangle News

Sophie Kasaei a promu le commerçant voyou sur son histoire Instagram

L’arnaque est presque identique à celle branchée par Katie Price, qui a encouragé ses abonnés à investir dans un « ami » à elle appelé Josh Chandler.

Clare et Jade, qui vivent à Nottingham, sont tombées en proie à l’escroquerie en juin après avoir vu le plug-in de Sophie Kasaei pour le compte désormais supprimé d’un commerçant.

Dans une vidéo publiée sur son histoire Instagram, taguant la femme, l’influenceuse de Geordie Sophie avait déclaré: « Vous avez peut-être entendu parler d’une fille appelée Bethany qui aide tant de gens en ce moment.

«Elle est bien connue dans l’industrie, elle peut vous aider à gagner de l’argent à la maison, peu importe ce que vous devez faire.

«Elle peut vous donner tous les conseils, toutes les astuces pour gagner de l’argent dans le confort de votre foyer.

«Donc, si vous voulez en savoir plus, elle vous ouvre des espaces pour vous impliquer. Elle est vraiment bien connue dans l’industrie.

Bethany a affirmé qu’elle pourrait aider à faire passer l’argent de ses abonnés de centaines à des milliers s’ils l’envoyaient à elle.

L’escroquerie semble fonctionner par des escrocs se faisant passer pour des commerçants de devises sur Instagram et contactant des célébrités pour les brancher en ligne – certaines célébrités les appelant même leurs «amis».

L’arnaque a promis de faire croître des centaines de livres en milliers Crédit : Triangle News

On a dit aux femmes que le processus était facile Crédit : Triangle News

Les escrocs sont ensuite contactés par des adeptes des célébrités qui pensent qu’ils sont au-dessus du conseil, et remettent volontiers des centaines – et dans certains cas plus de 1 000 £.

Au moins cinq abonnés ont perdu des centaines de livres et Jade a envoyé à Bethany 1 026 £ au total – presque tout son chèque de paie du mois.

« Je pensais que c’était légitime parce qu’une célébrité bien connue en faisait la promotion, mais Sophie m’a mis dans ce pétrin », a-t-elle déclaré.

« Maintenant, j’ai probablement une demi-semaine de salaire pour vivre. »

Clare a expliqué comment elle et Jade étaient plus qu’heureuses de débourser 100 £ chacune alors qu’on leur avait promis qu’elles pourraient récupérer 2 250 £.

Les filles ont contacté Bethany sur Instagram qui a expliqué comment cela fonctionnait et leur a envoyé un tableau montrant combien elles pouvaient « gagner ».

Il a montré que vous pouviez obtenir un retour de 12 950 £ sur un investissement de 1 000 £.

Clare a déclaré avoir transféré les 200 £ initiaux en mettant la moitié chacun et en les envoyant depuis le compte bancaire en ligne de Jade auprès de Lloyd’s.

Bethany est ensuite revenue quelques heures plus tard et leur a dit qu’ils avaient transformé leurs investissements en 2 450 £.

Mais pour empocher l’argent, les filles devraient transférer des «frais de libération» de 926 £, cette fois sur un autre compte bancaire, leur a dit Bethany.

Jade a craché l’argent et Clare l’a de nouveau transféré via son application bancaire.

Les femmes ont commencé à douter du plan Crédit : Triangle News

Ils ont réclamé leur argent Crédit : Triangle News

‘Bethany’ a répondu avec ‘frisson mi bois’ Crédit : Triangle News

Mais ensuite, Bethany est revenue et a déclaré que l’argent des filles avait en quelque sorte doublé et qu’elles avaient maintenant plus de 7 000 £ qui les attendaient – ​​elles n’auraient qu’à débourser un autre frais de libération de plus de 1 000 £.

Le voyou a même fait pression sur Clare pour qu’elle emprunte de l’argent à sa famille et à ses amis si elle n’en avait pas les moyens, a-t-elle déclaré.

Clare a déclaré: « J’étais comme si aucune chance, aucune chance en enfer, je vais envoyer quoi que ce soit de plus.

« J’ai dit à la personne » C’est une arnaque. «

Devenant méfiantes, les filles ont demandé à un copain de contacter un autre compte qui semblait appartenir à un trader de change appelé Josh Chandler – récemment branché par Katie Price, dont les fans ont été dupés par milliers.

Ils l’avaient remarqué sur le profil de Bethany, avec plusieurs autres comptes.

Les comptes prétendaient tous échanger sur le ForEx et avaient des biographies et des images similaires, ont déclaré les filles.

La conversation que leur ami a eue avec Josh était « mot pour mot » ce que Bethany leur avait dit.

Sophie a recommandé le commerçant en ligne Crédit : Instagram

Clare a déclaré qu’elle avait également reçu une capture d’écran de Josh prétendant être le « collègue » de Bethany par quelqu’un d’autre craignant d’être victime de l’arnaque.

Craignant le pire, Clare a demandé le remboursement dans les 30 minutes suivantes – mais n’a pas eu de chance.

Elle a parcouru la page de Bethany et a commencé à soupçonner qu’elle utilisait de fausses images.

Un cliché d’une carte d’embarquement pour la Turquie a montré un nom différent et les selfies sur son profil semblaient en fait appartenir à plusieurs personnes différentes à y regarder de plus près.

‘SHIVER MI TIMBERS’

Lorsqu’elle l’a confrontée dans un message Instagram, Bethany a répondu: « Oooh frisson mi bois. »

Clare et Jade n’ont pas encore récupéré leur argent, mais ont signalé l’incident à Action Fraud et à la banque de Clare.

Clare fait maintenant face à une attente exténuante alors que sa banque évalue si elle récupérera les 926 £ de Jade, ainsi que les 200 £ supplémentaires que les filles ont initialement payées.

Ils sont aussi tous les deux furieux contre Sophie Kasaei.

Clare a déclaré: «Vous ne pensez tout simplement pas à douter lorsque quelqu’un dit que quelqu’un est une personne authentique. Cela ne vous traverse pas l’esprit. »

Un porte-parole de l’équipe de direction de Sophie Kasaei a déclaré dans un communiqué que la publication avait été soumise aux « vérifications habituelles de l’entreprise sans aucun motif de préoccupation », qui incluent: « Vérification de l’enregistrement de l’entreprise, antécédents du directeur, cote de crédit, examen du compte Instagram, recherche de directeur et d’entreprise pertinents et avec qui d’autre ils ont travaillé.

Le porte-parole n’a pas expliqué comment ces contrôles ont été effectués contre une personne utilisant un faux nom et des images.

Le porte-parole a ajouté : « Le compte en question avait déjà travaillé avec Sophie’s Social Media Management auprès de différents clients, ainsi que d’autres influenceurs et célébrités sur les réseaux sociaux.

« Après que Sophie ait posté, elle a reçu un message direct d’un abonné concernant le compte en question qui a soulevé des inquiétudes, et a immédiatement supprimé son message.

« La publication a été diffusée en direct moins de 2 heures entre 22 heures et minuit.

« Sophie est bouleversée d’entendre parler d’une escroquerie présumée et ne souhaite pas être associée à quoi que ce soit de cette nature. »

Sophie fait régulièrement équipe avec des marques sur Instagram Crédit : Instagram

L’équipe de l’influenceur a déclaré que des contrôles étaient en place avant de promouvoir le commerçant malhonnête Crédit : Instagram