Les fans de MODERN Family et d’America’s Got Talent n’arrivaient pas à croire l’âge de Sofia Vergara après avoir posté une photo grésillante sur Instagram.

La femme de 50 ans a laissé peu de place à l’imagination alors qu’elle posait dans un bikini string tout en prenant un bain de soleil au soleil.

@toty

Sofia Vergara a montré sa beauté naturelle en un clin d'œil époustouflant

Sofia est devenue célèbre dans les années 90

Sofia a montré sa beauté anti-âge dans le superbe selfie partagé avec ses 28,8 millions de followers.

La mannequin était allongée sur le ventre alors qu’elle tenait un produit de sa propre marque de beauté Toty à côté de son visage.

Sofia a montré avec effronterie ses fesses de pêche en arrière-plan de la rupture.

Elle a légendé la publication Instagram: « Mon truc, c’est l’été! »

Beaucoup se sont précipités dans la section des commentaires pour dire la même chose.

L’un d’eux a dit: « Elle a 50 ans », avec deux emojis de flammes de feu.

Un autre a demandé: « Quel âge as-tu, 21 ans? »

« Plus vous êtes âgé, plus vous êtes magnifique », a ajouté un troisième.

Un quatrième a dit: « 50 et j’applaudis toujours. »

Sofia est devenue célèbre dans les années 90 dans une émission mexicaine appelée Acapulco, cuerpo y alma.

Elle est apparue plus tard dans Baywatch, My Wife and Kids, Hot Properties et Punk’d.

Entre 2009 et 2020, elle a endossé le rôle de Gloria Delgado-Pritchett dans Modern Family.

Plus récemment, elle a joué dans The Cleveland Show, Family Guy, The Simpsons et est juge sur America’s Got Talent.

Getty

Sofia a joué Gloria dans Modern Family

La star est juge dans America's Got Talent