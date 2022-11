Les fans de soccer du Canada prêts pour le match de la Coupe du monde contre la Croatie

TORONTO-

Des soirées de visionnage sont prévues à travers le pays aujourd’hui alors que les amateurs de soccer se préparent à regarder le match de la Coupe du monde du Canada contre la Croatie – un match à faire ou à mourir pour l’équipe lors de sa première participation à un tournoi en 36 ans.

La pression est forte alors que les Canadiens, classés 41e, et la Croatie, 12e, doivent marquer des points dans le match pour conserver toute chance de passer à autre chose.

Une défaite pour le Canada signifierait que les Canadiens peuvent terminer avec pas plus de trois points tandis que la Croatie porte son total à quatre, et peu importe ce qui se passera lors d’un autre match de dimanche entre la Belgique n ° 2 et le Maroc n ° 22, l’une de ces équipes aura au moins quatre points.

Les hommes canadiens ont brillé lors de leur premier match à la vitrine internationale de soccer la semaine dernière, mais n’ont pas réussi à convertir une multitude d’occasions dans une défaite de 1-0 contre la Belgique.

Avec seulement deux équipes sortant du groupe, une défaite aujourd’hui rendrait le dernier match de groupe du Canada jeudi prochain contre le Maroc insignifiant en termes de progression dans le tournoi.

La Belgique est en tête du groupe F avec trois points, tandis que la Croatie et le Maroc ont tous deux un point après leur nul sans but.

La Croatie entame le match de dimanche sur une séquence de sept matchs sans défaite remontant à une défaite 3-0 contre l’Autriche en juin en UEFA Nations League.