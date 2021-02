Les fans de SAMEDI Night Live ont critiqué l’invitée musicale Phoebe Bridgers pour avoir brisé une guitare lors de sa performance sauvage.

Alors que le chanteur de 26 ans a été critiqué par les téléspectateurs, d’autres se sont tournés vers Twitter pour défendre le mouvement du rockeur.

Phoebe est montée sur scène pour se produire deux fois lors de l’épisode de la nuit dernière de SNL, ce qui était hébergé par la star de Schitt’s Creek Dan Levy.

Alors qu’elle a joué Kyoto pour la première fois, la performance la plus mémorable de la chanteuse de la nuit était sa chanson I Know the End.

Phoebe a conclu la performance en brisant sa guitare en morceaux.

Le déménagement a suscité des émotions mitigées de la part des fans, car beaucoup se sont tournés vers Twitter pour dénigrer le chanteur.

Une personne a écrit: « phoebe bridgers a échoué en quelque sorte à détruire cette guitare, je suis désolé, le manche semble rester allumé, il a probablement juste besoin d’être réaccordé. Elle l’a sonné. »

Un autre critique a ajouté: « Le Phoebe Le smash de guitare Bridgers SNL obtient un 4/10. Très faible énergie, manque évident de force du tronc et du haut du corps. Beaucoup trop sobre. Rookie merde si nous sommes réels! «

Un troisième a qualifié le mouvement de non original comme ils l’ont écrit: «

Détruire des guitares … hmmm … où ai-je déjà vu ça …? S’il vous plaît, épargnez-moi l’artiste. «

Un quatrième intervint: « Je viens de voir Phoebe Bridgers essayer de casser une guitare et le grincement des dents est réel. »

Malgré les réponses négatives à Phoebe qui a brisé la guitare, d’autres l’ont applaudie pour avoir fait le mouvement qui a été normalisé par tant de rockeurs masculins.

Un téléspectateur a écrit: « Phoebe bridgers briser une guitare est ma religion. »

Un fan suivant a demandé « phoebe bridgers m’a frappé avec cette guitare », alors qu’une autre personne partageait un sentiment similaire: « Phoebe Bridgers, n’hésitez pas à me frapper avec votre guitare quand vous le souhaitez. »

Une personne supplémentaire a appelé le double standard, écrivant: « ok donc chaque rockstar masculin peut jamais casser sa guitare mais les phoebe bridgers ne peuvent pas faire grandir le f * ck. »

Un autre téléspectateur a ajouté: « des hommes se plaignent de phoebe bridgers brisant sa guitare alors que plusieurs artistes masculins ont fait la même chose hmm. »

Les téléspectateurs ont continué à défendre la star, comme l’a écrit une personne suivante: « les mêmes personnes qui se plaignent que Phoebe Bridgers a brisé une guitare ont probablement adoré quand les hommes l’ont fait dans des groupes de rock. »

La performance de Phoebe survient peu de temps après avoir fait la une des journaux pour avoir revendiqué Marilyn Manson « s’est vanté d’avoir une » salle de viol « chez lui » des années avant qu’Evan Rachel Wood et d’autres femmes ne présentent des allégations d’abus.

Le chanteur Motion Sickness a déclaré dans un tweet: « TW: Je suis allé chez Marilyn Manson quand j’étais adolescent avec des amis. J’étais un grand fan.

«Il a qualifié une pièce de sa maison de« salle de r * pe », je pensais que c’était juste son horrible sens de l’humour frat boy. J’ai arrêté d’être fan.

« Je suis avec tous ceux qui se sont manifestés », a-t-elle déclaré, avant de dénoncer sa direction et d’autres facteurs présumés de son comportement.

« Le label savait, la direction savait, le groupe savait », a déclaré le chanteur. «Se distancer maintenant, faire semblant d’être choqué et horrifié est f *** ing pathétique.