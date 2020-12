Londres a été placée au niveau 3 des restrictions relatives aux coronavirus – ce qui signifie que les six clubs de Premier League de la capitale seront à nouveau obligés de jouer à domicile à huis clos.

Arsenal, Chelsea, Crystal Palace, Fulham, Tottenham et West Ham avaient tous accueilli jusqu’à 2000 fans pour leurs derniers matchs à domicile de haut niveau après que Londres ait été initialement placée sous des restrictions de niveau 2.

Mais, à la suite de l’annonce du secrétaire à la Santé Matt Hancock selon laquelle la capitale entrerait au rang 3 à partir de mercredi, seuls quatre clubs de la Premier League seront autorisés à admettre des fans.

Liverpool, Everton, Brighton et Southampton sont les seules équipes qui restent soumises aux restrictions de niveau 2, bien que d’autres, comme Manchester United et Manchester City, espèrent être libérées des chaînes du niveau 3 plus tard cette semaine.

Hancock a confirmé que les experts avaient découvert une nouvelle variante du coronavirus qui, selon lui, pourrait être responsable de l’augmentation des cas à Londres et dans le sud-est.

En tout, plus de 10 millions de personnes qui vivaient sous des restrictions de niveau 2 seront désormais obligées de se conformer aux règles les plus strictes en matière de coronavirus en Angleterre.

Outre les terrains de football, les restaurants, pubs, bars et cafés devront fermer, à moins qu’ils ne puissent exploiter des services de plats à emporter.

Les gens auront pour instruction de ne pas rencontrer d’autres personnes extérieures à leur foyer ou de ne pas faire de bulles à l’intérieur ou à l’extérieur, sauf dans des espaces publics ouverts tels que les parcs.