Les fans de SISTER Wives pensent que Robyn, la femme «préférée» de Kody Brown, pourrait être enceinte de son 19e enfant.

Les téléspectateurs ont remarqué que la femme de 42 ans est restée silencieuse sur les réseaux sociaux pendant des mois, ce qui les a amenés à se demander si elle cachait quelque chose.

CCM

Les fans de Sister Wives pensent que Robyn Brown est enceinte[/caption]

CCM

On dit souvent qu’elle est la femme « préférée » de Kody[/caption]

Robyn n’a pas posté sur Twitter – où elle est normalement assez active – depuis avril.

Les fans ont également noté sur un fil Reddit qu’elle ne semble pas avoir interagi avec Kodyles autres femmes Méri, 51, Christine, 48, et Janelle, 51, en mois.

Un fan a demandé : « Est-ce que Robyn Enceinte? Elle a été MIA. Meri et Christine sont assez actives sur les réseaux sociaux et il semble qu’elles ne se soient pas vues.

Un autre a ajouté: «Elle a 42 ans, donc ce n’est pas loin du domaine du possible. Aurais-je un bébé à 42 ans ? Non. Robyn ? Absolument. »

ÉLARGIR LA CAMPAGNE ?

Les utilisateurs ont également souligné que Robyn – qui est déjà maman de cinq enfants – a parlé de vouloir un autre enfant dans le Sœur Épouses finale en avril.

La star de TLC – qui marié Kody en 2014 – lui a dit : « Les femmes parlent de ce sentiment comme : « Oh, j’ai fini. » Je n’ai jamais vraiment compris ça.

« Vous savez, quand vous êtes jeune et que vous pensez juste à avoir des enfants, les gens vont dire : ‘Combien d’enfants allez-vous avoir ?’ »

«Je disais toujours:« Autant que je suis censé en avoir. Autant que j’en ai fait de promesses.

Robyn est devenue émue avant d’ajouter : « C’est, c’est un gros problème pour moi. Pour m’assurer, pour m’assurer que tous mes bébés sont ici avec moi. C’est tout. »

Kody est resté neutre sur l’idée, disant qu’il voulait « découvrir quelle est la bonne chose à faire et le faire ».





Robyn et Kody sont les parents de leur fils Solomon et de leur fille Ariella, quatre ans. Robyn est également maman de Dayton, Aurora et Breanna – de son premier mariage.

Kody a 18 enfants au total avec ses quatre femmes, Robyn, Meri, Christine et Janelle.

En avril, Kody est également devenu grand-père.

Sa fille et celle de Christine Mykelti a accueilli son premier enfant avec son mari Tony Padron – une fille nommée Avalon Asla.

Instagram

Elle ne semble pas avoir vu les autres femmes de Kody ces derniers mois[/caption]