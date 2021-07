Les fans de Sister Wives s’inquiètent pour Meri Brown après qu’elle ait publié des articles sur les «abus mentaux» au milieu de problèmes de mariage avec son mari Kody

Les fans de SISTER Wives s’inquiètent maintenant pour Meri Brown après qu’elle ait posté des « abus mentaux » au milieu de problèmes de mariage majeurs avec son mari, Kody.

La star de télé-réalité a précédemment admis s’être sentie « entièrement manipulée » après avoir quitté Kody pour son Utah Inn.

CCM

La star de Sister Wives, Meri Brown, a préoccupé les fans avec une récente histoire sur Instagram[/caption]

Méri a profité de ses histoires Instagram pour promouvoir le service de santé mentale The Depression Project avec une annonce qui disait: « Conseils pour aimer quelqu’un qui a été victime de violence mentale. »

Cependant, les fans sont restés inquiets pour la star de la télévision, car ils ont pris Reddit commenter.

Une personne a écrit : « Je pense vraiment que Meri a été mal traitée, et j’ai de l’empathie pour elle… »

Un autre a écrit : « … Maintenant de qui elle parle, qui sait. Probablement Kody. Elle a probablement craqué sur quelqu’un et dit maintenant que c’est parce qu’elle a été maltraitée émotionnellement. Ce qui peut très bien être vrai.

Alors qu’un fan a suggéré: « Je pense qu’elle a été victime de violence mentale. Mais peut-être qu’elle partageait surtout des informations.

L’ÉVASION DE MERI

Le mois dernier, le Sœur Épouses star a quitté Kody et est allée dans l’Utah pour rouvrir sa chambre d’hôtes.

L’homme de 50 ans a fermé l’auberge il y a quelques mois après perdre sa mère, Bonnie Ahlstrom.

De nombreuses personnes ont aidé la star de TLC à rouvrir, y compris sa fille, Mariah.

Cependant, les fans ont noté que Kody n’était pas présent pour aider Meri, car les deux ont eu de nombreux obstacles dans leur relation.

RELATION ROCHEUSE

Meri était la première épouse de Kody, et le duo s’est marié en 1990, élargissant plus tard leur famille avec sa sœur épouse Janelle, 51 ans, et sa troisième femme Christine, 49.

Kody, 52 ans, a ensuite officiellement divorcé de Meri en 2014 pour pouvoir épouser sa quatrième femme Robyn, 42 ans, au motif qu’il voulait adopter ses enfants issus d’une relation précédente.

La relation du père de 18 ans a ensuite souffert avec Meri, qui a depuis a demandé des « excuses » et « responsabilité » pour ses actions.

Récemment, Meri a partagé une photo faisant une position de force et a écrit : « Avez-vous déjà eu ces jours, ces semaines, ces mois, où les choses continuent de SE PRODUIRE ?

« Peu importe combien vous travaillez, combien vous poussez, combien vous essayez, quelque chose d’autre se présente. Parfois, c’est juste la vie.





« Parfois, il faut juste apprendre quelque chose. Parfois, vous êtes complètement manipulé et vous le savez. Ne t’inquiète pas. La position de puissance est activée ! »

La mère de l’un d’eux a ajouté : « Je suis COURAGEUSE, je suis FORTE, je suis COURAGEUSE et JE VAIS le faire !

« Je trouverai MA tribu, les gens qui se tiendront avec moi et ne pousseront pas contre moi. Ce sont les gens qui comptent. »

Si vous ou quelqu’un que vous connaissez êtes affecté par l’un des problèmes soulevés dans cet article, appelez la National Suicide Prevention Lifeline au 800-273-TALK (8255) ou envoyez un SMS à Crisis Text Line au 741741.