Les fans de Sidhu Moosewala interprètent Bhangra aux “niveaux” du défunt chanteur en hommage sincère

La mort du chanteur emblématique Sidhu Moosewala a laissé un énorme vide dans l’industrie de la musique et aussi dans le cœur de ses fans. Bien que la légende nous ait quittés pour sa demeure céleste, son héritage est toujours vivant. La raison pour laquelle nous disons cela est qu’Internet a produit une vidéo d’un groupe de danse rendant hommage au défunt chanteur. La vidéo montre un groupe de personnes faisant du bhangra sur le célèbre morceau Levels de Sidhu Moosewala, et elle fait beaucoup de bruit sur Internet. La synchronisation impeccable et les pas rythmiques parfaits du morceau euphorique sont tout simplement fascinants à regarder.

La vidéo virale a été publiée avec la légende suivante : « Sade Level De Ni Haan Diye ! Un petit extrait de notre hommage à Sidhu Moosewala le week-end dernier. La vidéo désormais virale s’ouvre sur une quinzaine de personnes debout en formation en V. Ils ont commencé leur performance avec un tutting à la main, puis nous ont tous intrigués jusqu’à la fin en passant au bhangra et au giddha. Publiée par une page Instagram appelée Bhangra Empire, la vidéo montre les danseurs vêtus des tenues traditionnelles punjabi et dansant sur Levels.

Les danseurs peuvent être vus se produire au premier plan d’un grand écran qui lit “Dil Da Ni Mada”, qui est un autre succès de Siddhu Moose Wala. Les performances incroyablement synchronisées sont trop bonnes pour être manquées sur Internet aujourd’hui. La section des commentaires était inondée d’émoticônes de cœur rouge et de feu.

Tout en faisant l’éloge de l’impressionnante combinaison de bhangra et de tutting, un utilisateur a commenté : “Tutting with bhangra, wow !” et se terminait par une émoticône de cœur rouge. Un autre a écrit: “Grand hommage avec des performances impressionnantes.” Un troisième utilisateur a écrit “Bomb, quel homme hommage” et a terminé avec une poignée d’émoticônes de feu.

Jusqu’à présent, la vidéo a recueilli plus de deux millions de likes et a été visionnée plus de 2,5 millions de fois.

