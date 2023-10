Les fans de Sidharth Shukla deviennent émus après que Shehnaaz Gill ait rencontré son meilleur ami Kushal Tandon pour les promotions de Thank You For Coming ; dire : « Tu nous manques »

Cela fait plus de deux ans que Sidharth Shukla est décédé. Mais ses fans se souviennent de lui presque quotidiennement. Le vainqueur de Bigg Boss 13 était devenu une superstar après le spectacle. Sidharth Shukla les fans ont été laissés sous le choc et la douleur après sa disparition prématurée en raison d’un arrêt cardiaque. Après cette mort, Shehnaaz Gill est resté très longtemps à l’écart des médias. Des amis ont raconté à quel point elle était désemparée après sa mort. Au cours de la dernière année, elle a recollé les morceaux de sa vie et se porte très bien.

Thank You For Coming, produit par Ekta Kapoor et Rhea Kapoor, va affronter Mission Raniganj le 6 octobre 2023. Ils étaient allés faire la promotion de leur film sur les plateaux de Barsatein. Shehnaaz Gill, Bhumi Pednekar, Kusha Kapila et d’autres filles ont été vues avec Kushal Tandon. Il a posté ses photos et ses moments amusants avec eux. Shivangi Joshi était cependant absent de la photo.

Shehnaaz Gill a perdu un cœur après avoir posté la photo. Les fans de Sidharth Shukla ont comblé leur amour. Ils se sont souvenus des merveilleuses paroles de Kushal Tandon pour Shehnaaz Gill après Bigg Boss 13. La star de Barsatein était très proche de Sidharth Shukla. Il l’a soutenu tout au long de son mandat dans la série. Les fans ont également remarqué que la couleur de la veste de Kushal Tandon sur la photo correspondait à celle du t-shirt de Sidharth Shukla lorsqu’il était venu pour l’ouverture du restaurant Kushal dans la ville. Jetez un œil à quelques réactions des fans de Sidharth Shukla.

https://t.co/Jt8V4DJXIx KUSHAL TANDON (@KushalT2803) 1 octobre 2023

J’ai imaginé leurs retrouvailles de tellement de manières différentes, dans des moments plus heureux bien sûr (les gens qui liront KHTM en auront une meilleure idée). Mais c’est ce qui nous reste. Et c’est l’acceptation qui fait mal, rien d’autre. Mais ok. La vie a bouclé la boucle. C’est vraiment le cas. ? pic.twitter.com/jgnJv1rE4l UN?? Sid ? (@TheBiggBossGirl) 1 octobre 2023

« Dost Ki Jaan THI, HAI AUR HAMESHA RAHEGI » ShehnaazSidharthShukla (@motibabykullu) 1 octobre 2023

C’est vrai, c’est le truc qui pique constamment ???? Bhalotia musquée (@MuskanBhalotia) 1 octobre 2023

La douleur et le sentiment de perte sont profondément ressentis chaque jour par ses fans. Chaque candidat de Bigg Boss parle de son parcours dans la série, qui ressemblait à un film à succès dans tous les sens du terme.