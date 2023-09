Les fans de Shocked Strictly pensent avoir trouvé le finaliste de l’émission après avoir repéré un indice surprenant sur TikTok

Les fans de STRICTLY Come Dancing pensent qu’ils auraient pu trouver un finaliste potentiel de l’émission après les avoir repérés danser sur TikTok.

Le lecteur de nouvelles Krishnan Guru-Murthy est apparu dans une vidéo partagée par sa partenaire professionnelle Lauren Oakley – et ses abonnés ne pouvaient pas se remettre de sa qualité.

TIC Tac

TIC Tac

Dans le clip, on voit les deux hommes danser sur le morceau I’ll Be Around de Cee-Lo et Krishnan, 53 ans, montre vraiment ses mouvements.

Les fans de Lauren se sont précipités pour le commenter, l’un d’entre eux écrivant : « Je vois la vision ! Il a du timing et un peu de rythme, le reste, il peut l’apprendre.

Un deuxième a dit : « Écoutez… il va être la surprise cette année, je peux le voir maintenant… gwan krishnan. »

Tandis qu’un troisième commentait : « Il est déjà mon gagnant », et un autre déclarait : « Krishnan va gagner. »

Canal 4 Nouvelles Krishnan s’est déjà décrit comme étant « en surpoids » et « décrépit ».

C’est la première fois que Lauren a un célébrité partenaire de l’émission et Krishnan a déclaré à propos de leur couple: « Elle me comprend immédiatement, ça a été génial. »

Tandis que Lauren a déclaré : « C’est peut-être la première fois que je m’associe à quelqu’un, mais je sais que c’est une grande demande pour les célébrités d’aller danser.

« Donc je pense que je dois être gentil et vous donner confiance pour vous amuser, mais quand il est temps d’être strict, je sais comment être strict, ne vous inquiétez pas pour ça. »

Malheureusement, Krishnan a déjà été abandonné à la dernière place par les bookmakers, qui l’ont annoncé à 66/1.

Selon les paris sportifs en ligne BetVictor, Bobby Brazier est en pole position pour gagner à 3/1, tandis qu’Angela Scanlon arrive juste derrière lui à 4/1.

Pennsylvanie

C’est la première fois que Lauren a un partenaire professionnel[/caption]