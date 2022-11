Les fans de Shaughna Phillips pensent avoir deviné le sexe du bébé après un commentaire énigmatique

Les fans de SHAUGNA Phillips sont convaincus d’avoir déterminé le sexe du bébé de la star enceinte.

L’ancienne candidate de Love Island attend son premier enfant et partage l’expérience sur les réseaux sociaux.

Et maintenant, les fans pensent qu’ils ont compris ce à quoi elle s’attendait.

La star a posté une photo de son dernier scan sur Instagram avec des fans affluant avec des commentaires.

L’un d’eux a écrit : “Maintenant, je pense que c’est une fille ”

Un deuxième a dit: “Tu as dit diva dans ton histoire donc je suppose que c’est une fille ”

Un autre a ajouté: “Certainement une fille – Diva!”

Pendant ce temps, Shaughna a récemment été transportée à l’hôpital après des inquiétudes concernant son bébé.

Partageant une photo de la maternité, Shaughna a expliqué: «Ce n’est pas le samedi le plus amusant que j’ai eu.

“Jour 4 de ce mal de tête et ça ne fait qu’empirer, alors mieux vaut se faire examiner.”





Tenant les fans au courant de la santé de son bébé à naître, la star a poursuivi: “Entendu le cœur de p’tit baba battre bien et fort, ce qui est toujours incroyable.”

L’annonce de la grossesse de Shaughna a été un choc car beaucoup ne savaient pas qu’elle était en couple.

La star de télé-réalité, qui est devenue célèbre lors de la sixième série de Love Island au début de 2020, s’est depuis ouverte sur son homme – qu’elle « connaît depuis des années ».

Shaughna a déclaré à OK ! : “Nous nous connaissions à l’adolescence et nous étions dans les mêmes cercles. Mais nous avons tous les deux eu des partenaires et ça n’a jamais vraiment été le bon moment.

«Nous étions amis auparavant, puis nous nous sommes rencontrés de manière romantique vers l’été 2020.

«C’était à peu près au moment où les choses ont recommencé à s’ouvrir après le verrouillage et nous avons pu nous mêler. Et puis nous sommes retournés dans plusieurs verrouillages et il a emménagé dans mon appartement. Nous avons donc en quelque sorte accéléré.

Lorsqu’on lui a demandé si elle révélerait un jour son identité au monde, elle a ajouté : « Ce n’est pas ma décision. Si je pouvais le partager, je le ferais.

« Il ne veut tout simplement pas être aux yeux du public. Je dois respecter ses souhaits. Ne jamais dire jamais.

“Je suis sûr qu’un jour, il sera là-bas parce qu’il occupe une si grande place dans ma vie. Mais pour l’instant, il va bien assis en arrière-plan.