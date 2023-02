Les fans de Shahid Kapoor ratent son `` Soft Boy Era '' dans les jours post-Kabir Singh

Shahid Kapoor était le “soft boy” résident de Bollywood pendant les premières années de sa carrière et en cette Saint-Valentin, nous prions pour que le héros romantique non toxique fasse son retour. Avec des films comme “Jab We Met” et “Chup Chup Ke ‘, Shahid est devenu l’affiche du rôle principal masculin qui n’a pas besoin de montrer sa musculature et n’adhère pas aux normes néfastes de masculinité établies par notre culture. En dehors de cela, sa performance émouvante dans ‘Haider’, aussi , le distingue de ses pairs.

Entrez : Kabir Singh. C’est un départ s’il y en a jamais eu un. Bien que Shahid ait défendu de jouer à Kabir, le film a attiré une multitude de critiques contre Kabir Singh et la glorification de son comportement toxique. Shahid est certainement un acteur polyvalent, mais les gens sur Twitter ont un peu raté “l’ère des garçons doux”.

En fait, le fandom de “Jab We Met” est toujours aussi fort. PVR Cinemas a récemment réédité le film dans les salles à l’occasion de la Saint-Valentin et les scènes qui ont émergé des salles de cinéma ont fait chaud au cœur. Des fans ont été vus danser et applaudir devant le grand écran alors que Shahid et Kareena Kapoor y mettaient le feu de l’autre côté.

Il s’avère que ‘Mauja Hi Mauja’ ne manque pas de mettre les gens debout même 16 ans après la sortie du film. Shahid s’est rendu sur Twitter pour répondre à l’une des vidéos. “C’est tellement spécial”, a-t-il écrit, accompagné d’emojis mains jointes.

