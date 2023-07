Les fans de Shah Rukh Khan tentent de décoder le tatouage secret sanskrit sur la tête rasée de l’acteur dans Jawan prevue

Les fans de Bollywood aux yeux d’aigle ont repéré un tatouage sur l’oreille gauche de Shah Rukh Khan dans Jawan prevue.

L’avant-première mettant en vedette les différents looks de Shah Rukh Khan a laissé les internautes étonnés et choqués, le look chauve de l’acteur est devenu le point culminant car c’était son avatar jamais vu auparavant. Les fans de Bollywood aux yeux d’aigle ont repéré un tatouage juste au-dessus de l’oreille gauche de SRK, ils s’attendent à sa forte connexion dans le film. Le look chauve de Shah Rukh est présenté à la fin du teaser lorsqu’il arrache les bandages de son visage après être entré dans le métro. Bien que le dicton exact sur le tatouage ne soit pas encore décodé.

Atlee a mis au point un casting très diversifié et talentueux pour le film, qui comprend Nayanthara, Vijay Sethupathi, Sanya Malhotra et Priyamani. Les fans sont super excités car Deepika Padukone est également considérée comme une apparition spéciale dans la prévue, on la voit jouer une scène d’action vêtue d’une tenue traditionnelle du sud de l’Inde.

Après avoir affiché son regard chauve vers la fin de l’avant-première, Shah Rukh est également vu effectuer des mouvements de danse hilarants sur la chanson classique de Bollywood, Bekaraar Karke Hume dans le métro. Les fans ont exprimé leur enthousiasme pour le film à travers leurs commentaires, un fan de SRK a commenté: « Quel que soit l’âge, SRK grandira dans sa vie d’année en année, mais pour tous les fans de lui et de Bollywood, il restera JAWAN pour toujours. » Un autre fan a commenté: «Après toutes ces années, SRK joue un méchant, Baazigar et Darr vibes. Je ne peux pas attendre Jawan.

Jawan tourne autour d’un voyage émotionnel d’une personne mystérieuse qui entreprend avec son gang de rectifier les actes répréhensibles de la société. Jawan devrait sortir en salles le 7 septembre 2023 en hindi, tamoul et télégu.