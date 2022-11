Les fans de Shah Rukh Khan sont restés émerveillés alors que la tenue totale de la star de Pathaan pour une récente rencontre de fans coûte près d’un crore

La star de Pathaan, Shah Rukh Khan, l’a rendu mémorable pour les fans en sortant sur le balcon de Mannat non pas une mais deux fois le 2 novembre 2022. Il y avait aussi une rencontre de fans pour ses fidèles fans car c’est un rituel pour beaucoup de ses anniversaires. . Shah Rukh Khan les a accueillis vêtus d’une veste, d’un jean blanc et d’un t-shirt blanc. La star de Pathaan est également allée avec un peu de bling en portant des bracelets de Cartier. Une page Instagram Srkscloset a partagé les détails de sa tenue. La valeur de l’ensemble est supérieure à Rs 97 lakhs. Jetez un œil au même…

Lorsque cela est sorti sur Twitter, les fans ont eu des réactions hilarantes. L’un d’eux a dit qu’il était en effet l’enfant le plus gâté de la maison. Comme nous le savons, Suhana Khan arbore également le meilleur des marques de créateurs. La chose la plus chère sur Shah Rukh Khan a été la montre Rolex. Il coûte plus de Rs 74 lakhs. De plus, il porte quelques bracelets Cartier qui coûtent plus de Rs six lakh. Voici comment les fans ont réagi au look…

mujhe apne aapko upar se niche tak pura bechna pdega ye sara kharidne k liye ? Radhika Khandelwal (@Fangirl__rdk) 6 novembre 2022

Et je pensais que c’était un simple regard ? S ? ? ? (@JacyKhan) 6 novembre 2022

rien de simple avec lui. C’est l’enfant le plus gâté de la famille. ? Shaki (@fsharkz) 6 novembre 2022

Pathaan sort en salles le 25 janvier 2o23. La superstar sera vue avec Deepika Padukone et John Abraham. Le thriller d’action lisse le voit dans le rôle d’un espion. Il a également Jawan et Dunki alignés. Les fans de Thalapathy Vijay ont également remarqué la Daytona Rolex qui est l’une des plus chères de la marque.