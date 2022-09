L’une des plus grandes surprises de Brahmastra a sans aucun doute été le caméo de Shah Rukh Khan. L’acteur a joué le rôle d’un scientifique du nom de Mohan Bhargav. Brahmastra a reçu des critiques mitigées du public. Alors que certains qualifient le film de désastre, d’autres le qualifient de chef-d’œuvre visuel. Alia Bhatt, qui joue le rôle principal, a également été critiquée. Cependant, après avoir regardé le film, tout le monde parle du camée spectaculaire de SRK.

Il a laissé le public applaudir, non seulement dans les théâtres mais aussi sur les réseaux sociaux.

Content de vous voir monsieur @iamsrk

La chair de poule 😍

Je vous aime monsieur 😘 pic.twitter.com/COrmsChXlB – Fan_Of_King_Khan (@Wrost_GamerYT) 9 septembre 2022

La meilleure chose de #Brahmastraest le camée étendu de #ShahRukhKhan

Très cool et énergique comme #Vanarastra

Joué comme un génie

Sûrement mérité au moins un rôle décent dans la prochaine partie de #BrahmastraMovie

L’histoire de Dev pic.twitter.com/FCsvTxoXCd — निष्कर्ष (Nishh) (@ Nishkarsh1108) 13 septembre 2022

Les gens ont maintenant lancé une pétition sur Change.org demandant un spin-off avec SRK comme chef de file. Près de 3 400 personnes ont signé la pétition. “Je demande à Dharma Productions et au réalisateur Ayan Mukerji de faire un spin-off de Bhrahmastra avec Mohan Bhargav, joué par la superstar de Bollywood Shah Rukh Khan”, lit-on dans la pétition.

Une personne a commenté: “Nous savons tous ce qu’il a fait avec seulement 20 minutes de rôle… alors pourquoi pas pour un film à part entière?” Une autre personne a écrit : « Parce que pourquoi pas ? Sa présence à l’écran a illuminé la salle et sa trame de fond mérite un film à part entière.

Pendant ce temps, un nouveau rapport affirme que la superstar n’est que satisfaite des réactions. Si l’on en croit un rapport de IndiaToday.in, Shah Rukh Khan a vu des vidéos faire le tour des réactions du public à son camée et les a aimées. On prétend également que le fils de SRK, Aryan, a vu des parties du film mettant en vedette King Khan et qu’il l’a également aimé.

“L’aperçu des réactions à l’entrée de Shah Rukh Khan est devenu viral sur les réseaux sociaux. SRK a regardé ces vidéos et il les a aimées. Il est satisfait des commentaires que les gens lui ont donnés pour le film. La superstar était nerveuse à propos de ce film », a déclaré la vigne.

« Le fils de Shah Rukh, Aryan, avait vu des scènes de son père à Brahmastra et il aimait théâtralement le rôle de SRK. Après la sortie du film, les réalisateurs ont partagé des vidéos de cinéma et l’acteur les a aimées », a ajouté la source.

Lisez tous les Dernières actualités Buzz et dernières nouvelles ici