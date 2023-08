Les fans de Shah Rukh Khan à Ahemdabad deviennent chauves et reproduisent le look bandé de l’acteur pour promouvoir Jawan

Les fans de Shah Rukh Khan reproduisent le look bandé et chauve de l’acteur de Jawan pour promouvoir le film.

Shah Rukh Khan est prêt à captiver le public avec son prochain film Jawan. L’acteur a récemment pris d’assaut les réseaux sociaux en dévoilant ses différents looks du film dans la nouvelle affiche. Quelques semaines avant la sortie du film, les fans de l’acteur font la promotion du film en devenant chauve et en reproduisant le look bandé du film.

Une vidéo partagée par le FAN Club de Shah Rukh Khan Warriors partage un aperçu des membres du fan club arborant le look bandé et faisant la promotion de Jawan en prenant une affiche de la star de Shah Rukh Khan dans le métro et en cliquant sur des photos avec d’autres fans dans le métro. le métro. Le fondateur du fan club, Jabed Shaikh, a déclaré : « La dernière fois, nous avions collé 20 000 affiches. Cette fois, nous prévoyons de poser 50 000 affiches dans 50 villes. Le 15 août, nous avons fait des œuvres caritatives ainsi que des promotions dans plus de 30 villes. Nous avons distribué de la nourriture aux plus défavorisés et avons également fourni des cahiers aux étudiants et aux étudiants.

Un autre membre du club a parlé de la promotion du film avec un look chauve et a déclaré : « Nous étions tellement excités de voir le look chauve de monsieur Shah Rukh Khan dans Jawan’s Prevue que 4 à 5 personnes de notre fan club, dont moi, ont décidé de devenir chauve. . Plus tard, 6 à 7 fans se sont également motivés et se sont rasés la tête !

Il a ajouté : « Nous avions projeté Prevue de Jawan le jour de son lancement. Nous avons adoré la danse de monsieur dans le métro au bout de la Prévue. J’ai alors dit à l’équipe que nous devrions faire une activité dans le métro. Puis un jour, nous avons mis le pansement sur notre visage et sommes entrés dans une station de métro.

Un autre membre, Mizan, a déclaré que cette campagne a été une révélation pour lui et pour les autres membres du fan club : « Cela nous a fait réaliser que Khan Saab a beaucoup plus de fans. Dès notre entrée dans le commissariat, la police et le personnel de sécurité se sont inquiétés. Ils nous ont demandé : « Aap logon ko kya hua ? Kya aapka accident hua hai ?’ ! Nous les avons informés que nous faisions la promotion de Jawan et leur avons montré le look bandé de monsieur. Ils ont cliqué sur des images avec nous et nous les avons invités à regarder la première projection du film.

Un autre fan club, SRK Universe, fait également la promotion agressive de Jawan. Le co-fondateur du fan club, Yash Paryani, a déclaré : « Pour Pathaan, nous avons organisé des projections et des événements dans 200 villes. Cette fois, nous avons dépassé le chiffre des 200. Pour Jawan, nous organisons des projections dans 300 villes et ce n’est pas fini. Cela représente environ 10 villes dans chaque État. Nous avons identifié les grands cinémas situés même dans les petites villes et y organiserons nos événements. De plus, comme Jawan est un film pan-indien, nous avons également ciblé les villes du Sud par rapport à Pathaan. Là-bas, nos célébrations seront massives, comme pour les films du Sud !

Il a poursuivi : « La découpe de 60 pieds de Shah Rukh, monsieur, sera là même cette fois. Dans certains endroits, nous avons déjà installé des affiches de 40 à 50 pieds. À Mumbai, en raison des autorisations, nous pourrons l’installer seulement un jour avant la sortie. Nous avons également commandé des bagues lion, des T-shirts, des pantalons, des masques, etc. comme marchandises spéciales.

Alors qu’il ne reste que 11 jours avant la sortie de Jawan de Shah Rukh Khan, les fans sont plus qu’excités de voir le film dans les salles. Récemment, la pré-réservation du spectacle a ouvert aux États-Unis et a déjà dépassé 1 crore. Le film envisage une ouverture de Rs 100 crore.

Dirigé par Atlee, Jawan est le film le plus cher jamais réalisé par Shah Rukh Khan avec un budget de Rs 300 crore. Le film met également en vedette Nayanthara et Vijay Sethupathi ainsi que Sanya Malhotra, Priyamani et Yogi Babu, entre autres, dans des rôles clés. Produit par Gauri Khan et coproduit par Gaurav Verma, le film devrait sortir en salles le 7 septembre en hindi, tamoul et telugu.

Lire Shah Rukh Khan donne une réponse décalée aux fans lui demandant de résoudre les « problèmes de femme », dit « mujhse meri nahi sambhalti… »