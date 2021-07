Les fans de Sex and the City pensent que Kristin Davis est méconnaissable sur les premières photos du redémarrage 17 ans après la finale de l’émission

Les fans de SEX and the City pensent que la star Kristin Davis a l’air « méconnaissable » sur la première photo du prochain renouveau de la série.

Cela fait 17 ans que la série originale de HBO s’est terminée, et les téléspectateurs se demandent maintenant ce que l’actrice de Charlotte « a fait à son visage ».

Médias Instagram/Warner

La première photo du renouveau de Sex and the City est sortie vendredi[/caption]

À la suite d’un groupe de quatre femmes d’une trentaine d’années à New York alors qu’elles naviguaient dans leurs relations, leurs amitiés et leur carrière, Sexe et la ville diffusé pendant six saisons et a engendré deux films (en 2008 et 2010) et maintenant un renouveau.

Trois des quatre amis de longue date – Carrie Bradshaw (Sarah Jessica Parker), Charlotte York (Kristin) et Miranda Hobbes (Cynthia Nixon) – sont de retour pour la nouvelle série, tandis que Samantha Jones de Kim Cattrall n’apparaîtra pas.

En plus des fans mécontents de ne voir qu’un trio, au lieu du quatuor habituel, sur la première photo promotionnelle de la reprise, intitulée And Just Like That, ils ont également été choqués par l’apparence de Kristin.

Sarah Jessica a ses cheveux longs et sales habituels de blogne et son style new-yorkais funky et Cynthia a ses cheveux coupés habituels, bien qu’ils soient maintenant presque blancs en platine.

Les cheveux de Kristin sont toujours longs et bruns, et ses vêtements sont toujours conservateurs mais sexy, mais c’est son visage que les téléspectateurs ont trouvé complètement différent, certains se demandant si elle a subi une chirurgie plastique.

Polycopié

Les fans pensaient que Kristin Davis, qui joue Charlotte, avait l’air «méconnaissable» par rapport à ce qu’elle avait l’habitude de faire lorsque l’émission originale a été diffusée[/caption]

Getty

Elle reprend son rôle aux côtés de Sarah Jessica Parker (Carrie) et Cynthia Nixon (Miranda)[/caption]

Un fan a tweeté : « Et juste comme ça… le visage de Kristin Davis est méconnaissable »

Un deuxième a écrit : « Je n’ai pas de mots pour ce que Kristin Davis lui a fait au visage »

Anothre a demandé: « Qu’est-ce que Kristin Davis a fait à son visage? »

D’autres ont plaisanté en disant que le visage de Kristin était « camp » et qu’elle avait « les lèvres de toutes les étoiles b *** h ».

Collection Kobal – Shutterstock

Kim Cattrall ne revient pas en tant que Samantha Jones[/caption]

Instagram

Le trio d’actrices a confirmé plus tôt cette année qu’un renouveau de la SATC est à venir[/caption]

« Pas de misogynie, mais le nouveau visage de Kristin Davis sert en quelque sorte des thés de style animation Family Guy », a tweeté un autre fan.

Le mois dernier, les amateurs de SATC ont eu un autre aperçu du renouveau en regardant le script.

SJP a publié un instantané de sa copie sur les réseaux sociaux tout en assistant à sa première lecture de table pour la série HBO Max.





Elle a également posté des cartes de visite pour ses co-stars Cynthia, Kristin, Chris Noth, Willie Garson, Mario Cantone et Sara Ramirez.

Après que des rumeurs ont circulé pendant des mois, l’actrice a confirmé en janvier que le prochain chapitre de Sexe et la ville arrivait sur HBO Max.

La nouvelle série comportera 10 épisodes mais aucune date de première n’a encore été fixée.