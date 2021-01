Les fans de Serpent ont été laissés perplexes sur le sort de l’homme de main du tueur en série Charles Ajay après une scène de voiture TRÈS cryptique.

Le drame de la BBC suit le tueur en série réel Charles Sobhraj et son règne de terreur alors qu’il tuait d’innombrables voyageurs en Thaïlande, au Népal et en Inde dans les années 1970, les droguant et leur volant souvent leur identité.

Charles a été aidé dans ses crimes par l’amante et petite amie Marie-Andrée Leclerc et l’homme de main Ajay Chowdhury, mais dans l’épisode de ce soir, les tensions sont montées entre ses deux complices.

Alors que Charles prévoyait de rentrer chez lui en France, Marie et Ajay ont essayé de le faire abandonner l’autre dans le trio, et à la fin, Marie a gagné.

Conduisant un Ajay inconscient dans la campagne thaïlandaise, il a arrêté la voiture et lui a dit solennellement: «Nous devons avoir une conversation Ajay.

« J’en suis venu à comprendre quelque chose, je ne peux plus compter sur toi. »

Charles a commencé à lui jeter des notes d’argent et a dit: « Parce que c’est tout ce que vous êtes bon pour … la monnaie de poche. Travail de gouttière.

«Tu n’es pas mon partenaire Ajay, tu étais mon garçon de courses et maintenant tu n’es rien.

Ajay a tenté de protester mais Charles lui a dit: « Tu ne vaux rien, petit homme » avant d’ajouter que Marie avait eu raison et que Paris n’était pas un endroit pour lui.

Il a continué: « Alors maintenant, je veux que tu partes. Ajay … mon ami. »

Charles est alors sorti de la voiture, a attrapé son sac puis a tapoté le toit et a ajouté: « Il est temps pour vous de vous frayer un chemin dans le monde. »

Ajay est ensuite lentement sorti de la voiture et a fait face à Charles, avant que la caméra ne coupe à Charles qui partait seul, avec Ajay nulle part.

Les téléspectateurs étaient désespérés de savoir ce qui était arrivé à Ajay, avec un écrit sur Twitter: « Je viens de terminer The Serpent, émission incroyable mais qu’est-il arrivé à Ajay? Il est toujours là-bas des gens. »

Un autre a ajouté: « Je viens de finir de regarder #TheSerpent @BBCiPlayer Visionnage intense mais compulsif. Herman Knippensberg est un héros. Je veux savoir ce qu’il est advenu de cet homme dégoûtant Ajay? J’espère qu’il est en train de pourrir en enfer. »

Un troisième a tweeté: « J’adorerais savoir ce qui est arrivé à Ajay. »

Pendant ce temps, un autre spectateur a écrit: « Nous avons terminé #Le serpent & Je ne peux pas me reposer tant que je n’ai pas découvert ce qui est arrivé à Ajay. J’en ferai désormais la mission de ma vie. «

Le Serpent continue dimanche prochain, 7 février à 21h sur BBC One, tandis que tous les épisodes sont disponibles sur BBC iPlayer.