Les fans de Selena de Netflix bouche bée alors que Beyonce fait un camée choc – basé sur un moment de la vie réelle

Les fans de Selena de NETFLIX ont été laissés bouche bée après que Beyonce ait fait une apparition de choc – basée sur un moment de la vie réelle.

Selena: La série est basée sur la vie de la chanteuse décédée Selena Quintanilla, avec la première saison de la deuxième saison lundi.

2020 NETFLIX, Inc.

Les fans de Selena ont été choqués par un camée surprise de Beyonce[/caption]

La meilleure série sur Netflix

Les meilleurs films sur Netflix

Nouveau sur Netflix: ce qu’il faut regarder cette semaine

Alors que les fans se frayaient un chemin à travers la série, ils ont eu un choc lorsqu’ils ont atteint l’épisode six, intitulé «Lo más bello» (ou «le plus beau» en espagnol).

Une scène a vu une jeune Beyoncé, sa sœur Solange et leur mère Tina quitter le centre commercial Galleria à Houston, au Texas, lorsque Selena a été repérée.

Selena était avec sa sœur Suzette et sa mère Marcella, et la petite Bey a eu le courage d’aller dire bonjour à la star.

Selena lui a alors dit: « Beyoncé Knowles, tu ferais mieux d’apprendre à ne pas avoir peur des gens si tu veux être célèbre aussi. »

SARA KHALID / NETFLIX

Saison deux de Selena: la série a été abandonnée lundi[/caption]

Twitter | Afro Elevn

Une scène de l’épisode six a vu une jeune Beyonce rencontrer Selena dans un centre commercial au Texas[/caption]

Les téléspectateurs étaient hors de propos sur la scène mignonne, avec un écrit sur Twitter: «Ajouter le moment où Beyoncé et Selena se sont croisés dans la série était mignon.

«Beaucoup de gens ne comprennent pas l’influence que Selena a eue sur nous Texans. Espagnol ou pas. Nous l’aimions.

Un autre a ajouté: «Selena spoiler. Chère chronologie, je suis vraiment désolé mais BeYONcé !!!!!!!

Un troisième a tweeté: «J’ai eu ma vie. J’adore Selena et Beyoncé. Cette scène m’a donné un moment. Bien. Laisse-moi finir le spectacle.





Getty – Contributeur

Beyonce a rappelé le moment réel de la vie dans une interview une fois[/caption]

La rencontre du chanteur et de la future superstar a effectivement eu lieu, Beyoncé révélant une fois dans une interview: «J’ai en fait rencontré Selena au centre commercial The Galleria à Houston, mais je n’ai pas dit grand-chose à Selena parce que je n’étais pas une célébrité. et je l’ai juste vue et j’ai dit: «Bonjour» et je l’ai fait bouger.

«En grandissant au Texas, je l’ai entendue à la radio et je pense qu’en écoutant son album, même si je ne savais pas exactement ce qu’elle chantait, cela m’a aidé en studio avec ma prononciation. … Je pense qu’elle est une légende et je l’admire.

Elle a poursuivi: «Et elle était si talentueuse, donc je suis très heureuse que même si elle ne savait pas qui j’étais, je suis toujours tellement excitée d’avoir eu cette opportunité.»

Selena: The Series est disponible sur Netflix.





Qu’y a-t-il sur Netflix, Disney + et Amazon Prime? Vous recherchez une nouvelle série Netflix à binge ou les meilleurs films à regarder sur Amazon Prime? Nous vous avons couvert … Nouveau sur Netflix: les meilleures séries et films sortis chaque jour

Les meilleurs films sur Netflix à regarder maintenant

La meilleure série à regarder sur Netflix

Les horreurs les plus terrifiantes à regarder sur Netflix en ce moment

Les meilleurs documentaires à regarder sur Netflix en ce moment

Les meilleures comédies à regarder sur Netflix en ce moment

Les meilleurs thrillers à regarder sur Netflix en ce moment

Les meilleures émissions pour enfants sur Netflix à regarder maintenant

La meilleure série de vrais crimes à regarder sur Netflix

Les meilleurs films à regarder sur Amazon Prime

La meilleure série à regarder sur Amazon Prime

La meilleure série sur Disney +