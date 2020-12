GOODWOOD, Ontario – Joe Toby a récemment fait visiter son atelier à un jeune couple, lorsque l’homme a saupoudré des pétales de rose sur le sol en béton et s’est mis à genoux. Il s’est avéré que la femme était une grande fan de Schitt’s Creek et était ravie de s’engager dans le bâtiment, qui faisait également office de garage de mécanicien dans la série, a-t-il déclaré. «Et ici, je pensais que c’était juste mon atelier», a déclaré M. Toby, un fabricant de machines à la retraite qui utilise cet espace pour construire des lits spécialisés pour les enfants handicapés. «Je suppose que c’est spécial.» Une satire sur une famille fabuleusement riche qui perd tout son argent et est obligée de s’installer dans une ville que le patriarche a achetée comme une blague à cause de son nom, Schitt’s Creek est devenue un culte pour son humour décalé, la conception de costumes haute couture et la fiction. étreinte improbable de l’amour gay de la ville. Il a remporté un record de neuf prix aux Emmys, dont un pour la meilleure comédie.

Nulle part sa popularité soudaine n’a été ressentie plus intensément que Goodwood, un hameau de banlieue endormi à 28 miles au nord de Toronto qui a été le principal lieu de tournage pendant six saisons. Le hameau ressemble à une carte postale de l’antiquité, avec des maisons patrimoniales dans moins d’une douzaine de rues et des terres agricoles de chaque côté. Le dernier recensement a établi sa population à 663 personnes – pour la plupart des retraités et de jeunes professionnels avec des familles qui se rendent en ville pour travailler.

Avant Schitt’s Creek, les prétentions de Goodwood à la renommée étaient décidément plus piétonnes – les pommes de terre cultivées dans les fermes voisines et les gravières environnantes, qui produisent la matière première pour construire les autoroutes et les bâtiments du centre-ville. Aujourd’hui, c’est devenu un lieu de pèlerinage de fans, qui se font appeler «Schittheads» et arrivent en masse au carrefour principal du hameau pour prendre des selfies devant les bâtiments qui ont servi de décor à la série. Certains arrivent en personnage, habillés en Moira, la matriarche dramatique qui a nommé ses précieuses perruques comme des enfants, ou Alexis, la fille mondaine. Ils dépensent de l’argent à la boulangerie et au magasin général locaux, mais ils regardent aussi dans les fenêtres, obstruent les places de stationnement et, dans certains cas, entrent dans les maisons, disent les habitants.