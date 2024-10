Ariana Grande était l’incarnation vivante du sketch « Don’t Make Me Sing » de Kristin Wiig lors de son dernier Samedi soir en direct organiser un concert – et nous ne pourrions être plus reconnaissants.

« Avant de commencer, je veux juste clarifier une chose ce soir. Je suis juste un hôte », a déclaré Grande lors de son monologue d’ouverture. « Non, je ne vais pas faire ça à propos de moi. Je vais juste m’amuser, y aller doucement, et oui, ça va rester discret. Bien sûr, c’est à ce moment-là que le chant commence. «Je vais rester discrète ce soir», chantonne-t-elle. «Promis, je ne vais pas chanter, je ne vais pas chanter mes notes préférées. Pas C, D, B, A ou G. »

Elle poursuit : « Je ne vais pas faire mes impressions. Pas de Britney Spears aujourd’hui. Ouais, c’est vrai. À partir de là, non seulement elle sort un peu de « Baby One More Time », mais elle présente également ses impressions sur Miley Cyrus et Gwen Stefani dans les respirations suivantes. « Je ne peux pas chanter parce que ça fait mal ! »

Vous pouvez regarder le monologue en entier ici.

Et ce n’est pas là que s’arrêtent les impressions. Pour un, Samedi soir en direct a consacré un croquis entier à la célèbre imitation de Céline Dion de Grande en faisant en sorte que Méchant étoile parodie la récente icône canadienne Publicité NFL avec un spot publicitaire UFC. « Quand je te frappe comme ça / Et quand tu m’étouffe comme ça / Quand tu me donnes un coup de coude dans la mésange / Tout me revient », chante-t-elle, avant d’ajouter : « Tout me revient. Mais peut-être pas à cause des commotions cérébrales.