Les fans de SAS Who Dares Wins éviscérés alors que la recrue d’une femme transgenre Holly démissionne

Les fans de SAS Who Dares Wins ont été éviscérés après que Holly a quitté et lui a remis son brassard lors d’une ascension de 3 km.

Holly est entrée dans l’histoire en tant que première recrue transgenre, mais la demande physique est devenue trop forte pour elle dans l’épisode de dimanche.

7 Holly a avoué qu’elle ne pouvait physiquement pas aller plus loin

7 Ant a dit à Holly qu’elle devrait être fière d’elle-même

La danseuse aérienne a eu un début difficile pour le spectacle la semaine dernière alors qu’elle s’effondrait lors d’une randonnée en montagne.

Cependant, elle a surmonté ses peurs et a impressionné les officiers de l’émission alors qu’elle sautait d’une plate-forme pétrolière à un rythme rapide.

Les fans avaient hâte de voir les progrès de Holly tout au long du spectacle.

Malheureusement, Holly a arrêté quelques minutes après une ascension de 3 km alors qu’elle avait du mal à se maintenir physiquement.

7 Les fans ont été vidés de voir Holly quitter

Holly a admis: « Ma force mentale est peut-être bonne, mais physiquement, je ne suis pas à la hauteur. »

Recrue 13 Holly a remis son brassard à Ant Middleton.

Ant a dit à Holly: « Tu devrais être fier d’où tu es arrivé. »

Elle a ajouté: «Ma vie a été un voyage difficile et il est important pour moi d’avoir le contrôle de moi-même afin que je puisse prendre mes propres décisions et progresser dans ma vie et mon voyage.

7 Holly tendit son brassard à Ant

7 Holly a raconté à quel point sa vie a été un voyage difficile

Les fans qui soutenaient Holly ont été déçus car elle ne pouvait plus continuer.

Un spectateur a déclaré: « Gutted Holly Left espérait qu’elle irait plus loin. »

Un deuxième a écrit: « La honte que Holly soit partie, la poussait à terminer le tout. »

Un autre écrit: «Nooooooo Holly !!!! #SASWhoDaresWins Bravo tho hun xx »

7 Holly est devenue la cinquième recrue à quitter le cours, il n’en reste plus que seize

L’ancien soldat et instructeur des SAS Mark ‘Billy’ Billingham a révélé à quel point le programme était exténuant.

Billy a déclaré aux médias: «Cela va être difficile, vous avez besoin de résilience, vous avez besoin de courage, vous avez besoin de détermination.

«Nous ne sommes pas ici pour déconner. Nous sommes là pour vous donner du temps, de l’expérience et c’est là que ça commence.

«Je vois beaucoup de commentaires disant:« Ah, vous savez, mais ils s’arrêtent et ils font ça »- ils ne le font pas. Ils sont pleins.

7 L’instructeur Billy a déclaré: « Vous avez besoin de résilience, vous avez besoin de courage, vous avez besoin de détermination » Crédits: Pete Dadds / Channel 4

«Chaque dimanche soir, vous voyez un programme d’une heure ou quelle que soit sa durée.

« Vous devez vous rappeler qu’ils travaillent 17 heures par jour. Nous y sommes tout le temps. »

Holly est devenue la cinquième recrue à quitter le cours, il n’en reste plus que seize.

SAS: Who Dares Wins est disponible en streaming sur All 4.