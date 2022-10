Les fans de SAS Rogue Heroes s’éteignent alors qu’ils qualifient le nouveau drame de la BBC de “pire chose” qu’ils aient vue

Les TÉLÉSPECTATEURS du nouveau drame de BBC One, SAS Rogue Heroes, ont dû éteindre la télévision lors de la nouvelle émission impossible à regarder.

Le nouveau drame a fait ses débuts sur BBC One dimanche soir, écrit par le créateur de Peaky Blinders, Steven Knight.

Cependant, il n’a pas fallu longtemps pour que les fans excités se sentent massivement déçus par le spectacle.

Le nouveau drame raconte la formation du Special Air Service pendant la Seconde Guerre mondiale.

Le programme met en vedette Connor Swindells, la star de Skins Jack O’Connell et la star de Game of Thrones Alfie Allen.

Alors que le drame à indice d’octane élevé commençait, les fans se sont rapidement précipités sur Twitter pour exprimer leurs réflexions sur la dernière offre de la BBC.

Un fan a fait rage en ligne: “Je suis presque sûr que c’est peut-être l’une des pires choses que j’ai jamais vues.”

Un autre a fulminé : « J’ai éteint #SASRogueHeroes après 15 minutes. La plus grosse charge de déchets jamais vue. Très inhabituel pour @BBCOne, leurs drames sont généralement de qualité… pas cette fois cependant. ”

Un troisième fan a déclaré: “Ennuyeux jusqu’à présent, continuez avec ça….”

Un autre a fait écho à ses réflexions sur la série «ennuyeuse», en écrivant: «FFS, allez droit au but! Je vais lui donner 5 minutes de plus.





La réaction extrêmement négative à l’émission ne s’est pas arrêtée là, car les commentaires ont continué à venir et à venir avec beaucoup critiquant la musique présentée dans l’émission.

Un téléspectateur déçu a écrit : “La musique me jette en ce moment.”

Un autre fan enragé a écrit: «C’est tellement désespérément en train d’essayer d’être cool. C’est comme un horrible film du début des années 2000. »

Comme un autre a ajouté: “Pourquoi se donner la peine de disposer de véhicules appropriés, etc., puis d’ajouter une bande-son totalement inauthentique, Quentin Tarantino est-il impliqué dans la production.”

La star de l’émission, Connor, a récemment admis que le tournage au Sahara n’était pas facile et se présentait avec un certain nombre de défis.

L’acteur a déclaré: “Nous avons également fait beaucoup de jour pour des trucs de nuit, ce qui était le plus difficile parce que la nuit dans le [Sahara] le désert est normalement extrêmement froid, donc nous portions des tonnes et des tonnes de couches, mais nous tournions à midi dans la chaleur.

Connor a ajouté: «Et ceux-ci étaient insupportablement chauds et votre fusil devient de plus en plus lourd et de plus en plus lourd, prise après prise après prise. C’était une lutte.

SAS Rogue Heroes continue à 21h sur BBC One et est disponible sur BBC iPlayer.