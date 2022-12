Les fans de Sam Smith appellent les trolls pour un chanteur qui fait honte au corps – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Scott Garfitt/Global/Shutterstock

Sam Smith, 30 ans, a été brutalement honteux en ligne, ce qui n’a pas plu aux fans inconditionnels du chanteur. Les trolls en ligne ont utilisé Twitter pour attaquer Sam et leur poids après que le chanteur “Unholy” ait porté une fabuleuse combinaison scintillante pour se produire au Capital’s Jingle Bell Ball à Londres le 10 décembre. La combinaison était en fait similaire à celle qui Styles Harry, 28 ans, portait auparavant en concert. Mais alors que Harry était félicité pour son look, Sam était cruellement ridiculisé et attaqué. Heureusement, les fans de Sam sont venus à leur défense et ont dénoncé les commentaires “grossiers” de honte corporelle sur Twitter.

En savoir plus sur Sam Smith :

“C’est en fait dégoûtant de voir constamment des gens déchirer Sam Smith pour leur apparence alors que beaucoup d’entre nous, moi y compris, ont un type de corps similaire à eux. Dieu interdit qu’une personne queer s’habille / s’exprime sans vergogne, apparemment seules les personnes minces sont autorisées », un ventilateur dit en défendant Sam, qui est genderqueer et non binaire, et utilise les pronoms eux/eux.

C’est en fait dégoûtant de voir constamment des gens déchirer Sam Smith pour leur apparence alors que beaucoup d’entre nous, moi y compris, ont un type de corps similaire à eux. Dieu interdit qu’une personne queer s’habille / s’exprime sans vergogne, apparemment seules les personnes minces sont autorisées 🤡 — 🎄 (@spicebagsupreme) 12 décembre 2022

Un autre fan a partagé une photo côte à côte de Sam et Harry dans leurs combinaisons respectives, en écrivant: “Je vois beaucoup de gens critiquer Sam Smith pour avoir porté cette combinaison fabuleuse mais louer Harry Styles pour avoir porté essentiellement la même chose. Brut.”

Le double standard entre Sam et Harry a été noté par un ventilateur différentqui a déclaré sur Twitter : «Sam Forgeron est un artiste gay non binaire qui faisait cela bien avant Harry, mais il y avait des articles et des tweets qualifiant Harry d'”icône gay”. N’oublions pas de mentionner Sam est de taille plus. Vous détestez tous les pédés et les gros.

Sam Smith a-t-il fait quelque chose de dangereux ? ou est-ce que tout le monde est juste dégoûtant fatphobe. la grossophobie au sein de la communauté queer est un problème tellement énorme, et je suis sûr que personne ne veut perpétuer cela ! tout ce que je vois sam faire, c’est être confiant et à l’aise, et je suis heureux pour eux. – megan (@euqirino) 12 décembre 2022

juste au moment où Sam Smith commence à montrer son homosexualité totale, tout le monde a du mal à dire à son sujet. je n’aime pas ça – Reine des ponts brûlants (@HausOfDemi9) 12 décembre 2022

Sam a commencé son parcours de perte de poids en 2015 et a constamment perdu plus de poids au cours des cinq années suivantes. Sam a montré son incroyable perte de poids de 50 livres sur Le Late Show avec Stephen Colbert en octobre 2020. Sam a interprété leurs chansons “Diamonds” et “Kids Again” de leur album L’amour va sur le talk-show de fin de soirée tout en lançant fièrement leur look aminci.

Après que Sam ait commencé à perdre du poids, ils ont dit 60 Minutes Australie qu’ils ont cessé de laisser la nourriture les « contrôler ». Sam est revenu sur le sujet deux ans plus tard, en 2017, et a expliqué comment ils avaient adopté des habitudes saines qui affectaient leur vie de tous les jours. Le chanteur de “Stay With Me” a embauché un nutritionniste et un entraîneur personnel et a dit Panneau d’affichage qu’ils s’entraînent trois fois par semaine, soulevant “trop ​​de poids”.

