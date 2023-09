Les fans de Salman Khan sont mécontents de son équipe qui a ignoré Tiger 3 et fait la promotion de Fukrey 3 ; dis : « Réveille-toi » [Check Reactions]

Après Jawan, tous les regards sont tournés vers Tigre 3. Salman Khan et Katrina Kaif seront de retour en tant que duo très apprécié composé d’Avinash Singh Rathore/Tiger et Zoya. Tiger 3 arrive à Diwali. À part quelques affiches, Yash Raj Films n’a publié aucun contenu. Fans de Salman Khan étaient impatients d’avoir un petit teaser ou une promo. Mais cela n’est pas encore arrivé. Les fans passionnés de la star souhaitent que la maison de production commence à créer un battage médiatique autour de Tiger 3. Après Jawan, c’est la prochaine extravagance d’action de l’industrie. Mais leurs demandes sont jusqu’à présent tombées dans l’oreille d’un sourd.

L’équipe de Salman Khan fait une surpromotion de Fukrey 3

Au milieu de tout cela, certains fans de Salman Khan sont contrariés par la façon dont son pseudo fait la promotion de Fukrey 3. C’est un fait connu qu’il est très généreux avec ses compliments. Salman Khan partage souvent les promotions de ses collègues sur ses réseaux sociaux officiels. Compte tenu de la sécheresse autour du contenu de Tiger 3, ils estiment que l’acteur et son équipe devraient se concentrer davantage sur le contenu de Tiger 3. Les pages de Salman Khan font constamment la promotion de Fukrey. Certains sont surpris car il ne fait même pas partie des producteurs du film. Les fans se sont tournés vers les réseaux sociaux pour exprimer leur mécontentement à ce sujet…

Celui qui manipule @BeingSalmanKhancompte Instagram de, devrait réfléchir aux niveaux de #Salman Khan en faisant une histoire si cohérente de #Fukrey3 ce compte perd sa crédibilité et ressemble à un compte de promotion ordinaire. Aujourd’hui, même moi, j’ai pensé que c’était une parodie ? Arrête ? C’est Raj..! (@LoyalSalmanFan1) 12 septembre 2023

Salman bhai kab tak ase salut berojgar yojona chalawge bardast ke bahar ho gaya sallu (@Mohibul75741802) 12 septembre 2023

Vhi to mene bhi insta pr story lagai hai jordy ko mention karke..kya gandh faila rkha h bhai k compte pr ????? (@being_arsad) 12 septembre 2023

#Salman Khan L’équipe Bhais publie continuellement une histoire à propos de #Fukrey3 Au lieu de son prochain film #Tigre3 Salman Khan possède la pire équipe de médias sociaux !! Même Bhai ne veut pas changer, on dirait qu’il ne se soucie plus de ses fans ! Cette merde m’énerve ! Réveillez-vous @BeingSalmanKhan 🙂 ? ? (@salman_x_tiger) 12 septembre 2023

Le compte de réseau social Bhai ka kon gère kar rha hai ????… Pichle 4 din se #Fukrey3 ke promotions kiye pada hai koi à roko isko ??…. #Salman Khan #Tigre3 pic.twitter.com/WqLrhgy9mQ eing S llu (@katarsalmanfan) 12 septembre 2023

Salman Bhai apka kya lena dena hai #Fukrey3 si ????#Tigre3 ka teaser partager kro.. Itni excitation se apki histoire dektha hu pata lgta hai Fukrey 3 ka kabhi bande-annonce hai kbhi chanson hai dimaag kharab ho jaata hai ????#Salman Khan @BeingSalmanKhan SALMAN KHAN HOSH MEIN AAO ?? (@beingSarraf) 11 septembre 2023

Tiger 3 va prendre un énorme départ

Les experts commerciaux estiment que malgré les faibles promotions, Tiger 3 prendra un bon départ au box-office. Ils ont l’impression que les gens ont faim de l’acteur de Salman Khan. Les fabricants de Tiger 3 auraient présenté Katrina Kaif d’une manière fantastique. Une chanson pleine d’entrain a été filmée sur Katrina Kaif dans un studio de Mumbai. De plus, Salman Khan et Shah Rukh Khan ont une séquence de 15 minutes dans le film sur le jailbreak au Pakistan.