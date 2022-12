Les fans de Salman Khan se font battre par la police, la vidéo d’accusation de lathi devient virale

Salman Khan a eu 57 ans mardi, comme d’habitude, ses millions de fans se sont réunis autour de sa maison à l’appartement Galaxy, juste pour jeter un coup d’œil au garçon d’anniversaire. La célébration de l’anniversaire de Bhai Ka a illuminé la région de Bandra, à Mumbai, et une foule immense de fans de Khan s’est rassemblée autour de la maison. Juste pour exprimer l’amour au garçon d’anniversaire.

Même la star de Dabangg est venue sur son balcon pour saluer ses fans et reconnaître leur amour. Salman a même partagé la photo avec une vue depuis sa maison et a dit : “Merci à tous.”

Voici la photo







Eh bien, bien qu’il ait remercié ses fans pour l’amour, ils ont dû payer le prix d’être son admirateur. La foule est devenue folle quand Salman Khan est sorti pour les saluer. Ainsi, la police de Mumbai a dû charger des lathi pour les repousser. Plusieurs fans ont été battus par des flics et la vidéo est devenue virale.

Voici la vidéo





Mardi à minuit, deux des plus grandes superstars de Bollywood se sont réunies et Internet s’est écrasé. Shah Rukh Khan a assisté à la fête du 57e anniversaire de Salman Khan, et il s’est jumelé avec le garçon d’anniversaire en noir. Lorsque Shah Rukh est arrivé sur les lieux, il s’est précipité directement dans la salle.

Les photographes criaient pour que SRK pose, mais il a refusé d’écouter et est allé de l’avant. Plus tard, en quittant la bash, Salman a escorté Shah Rukh jusqu’à sa voiture. La star de Pathaan a été capturée en train d’étreindre et d’embrasser encore et encore la star de Tiger 3. Dès que les deux Khans sont sortis, les photographes des médias se sont excités et leur ont demandé de poser ensemble. Tout en posant pour des papas, SRK a de nouveau embrassé et étreint le garçon dont c’était l’anniversaire, et la vidéo est devenue virale instantanément.

Quelques minutes après le téléchargement, la vidéo est devenue virale comme une traînée de poudre. Un utilisateur l’a appelée “Meilleure vidéo sur Internet”. Un autre utilisateur a déclaré : “Ye bandhannn tohhhh pyarrr ka bandhannnn h janmooooo kaaa sangaammmm h Meere Karan Arjunnn aayenge moment.” Le troisième utilisateur a écrit : “Ye bandhan to PYAAR ka bandhan hai.” L’un des internautes a écrit : “Gale to bar bar aise lg rhe hai jaise umar bhar ke liye bichadne wale hai.” Un autre internaute a écrit : “Un si beau moment avec Karan Arjunnnn.” Un utilisateur a écrit : “Total 4 baar srk ne Salman ko kiss kiya.” Un utilisateur a déclaré : “L’unité dans la diversité ! Rona aa gaya itna pyaar dekh ke.”