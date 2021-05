Avec la pandémie en cours qui a englouti le pays, fermer les salles de cinéma tout comme les autres entreprises non essentielles est devenu le besoin de l’heure pour briser la chaîne du coronavirus mortel dans plusieurs États de l’Inde. Au milieu de cela, « Radhe: Your Most Wanted Bhai » de la superstar de Bollywood Salman Khan devrait sortir en salles le 13 mai, ce qui se traduit simplement par de grosses pertes. «Je n’aurais pas pu tenir mon engagement de l’Aïd avec les fans sans le soutien de ZEE. Il était important de sortir le film à un moment comme celui-ci car les gens souffrent à cause de la pandémie. Les revenus ont diminué pour beaucoup, alors maintenant, au lieu de dépenser beaucoup d’argent en billets de cinéma, les gens peuvent le regarder à un prix beaucoup moins cher à la maison. Je veux offrir du divertissement aux gens à un moment aussi sombre que celui-ci », a déclaré Khan lors d’une interaction avec un groupe de journalistes via Zoom lundi.

Conscient que les cinémas espéraient terminer leur année de pertes avec la sortie de son film, Khan s’est excusé auprès des propriétaires de cinéma avant d’ajouter: «La collection au box-office de Radhe sera nulle, ce sera la plus basse jamais enregistrée pour un film de Salman Khan. Que les gens soient heureux ou tristes avec ça. Il sort dans très peu de cinémas en Inde, à l’étranger également, le nombre de salles est inférieur à la normale. La collection au box-office sera donc très pauvre. «

Malgré la sortie du film dans une poignée de salles de cinéma à travers le pays avec un coronavirus ruinant à peu près les célébrations de la sortie de l’Aïd, Bhai les fans espèrent toujours trouver des billets en ligne pour découvrir Radhe: votre bhai le plus recherché dans leurs théâtres locaux.

Un rapide coup d’œil sur les tendances Google en Inde au cours des dernières 24 heures le suggère.

Pendant ce temps, Radhe sera également disponible pour le public sur divers services DTH, notamment Dish, D2H, Tata Sky et Airtel Digital TV, donnant ainsi aux téléspectateurs une chance de regarder l’acteur sur n’importe quelle plate-forme de leur choix.

Dirigé par Prabhudheva, Radhe met également en vedette Jackie Shroff, Randeep Hooda et Disha Patani dans des parties importantes.

