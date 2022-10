Les fans de Rylan sont choqués lorsque ses «vrais cheveux» sont révélés dans un retour en arrière avant la célébrité

RYLAN a laissé les fans faire une double prise après que des photos de ses vrais cheveux aient refait surface.

Le présentateur de télévision, 34 ans, est connu pour ses tresses de corbeau et sa barbe noire de jais, alors les fans ont été stupéfaits d’apprendre qu’il est naturellement roux.

Rylan avait l'air très différent avec les cheveux roux à l'adolescence

Le présentateur de télévision a déclaré qu'il s'était teint les cheveux après avoir été victime d'intimidation pour son apparence

Rylan a précédemment admis qu’il ne se sentait pas en confiance en tant que roux et qu’il s’était teint les cheveux après avoir été victime d’intimidation pour son apparence.

«J’étais le gros gamin roux à l’école. Les trois premières années d’école ont été difficiles, puis je me suis dit : “Je suis gay maintenant, remets-toi.” C’était narquois et très difficile », a-t-il déclaré au Sun.

“Je viens d’arriver à un point où je me suis dit ‘f *** k off’, si quelqu’un me disait quelque chose, je le lui donnerais directement.”

Malgré l’obtention de Botox, de charges et de placages pour transformer son image, il a précédemment déclaré qu’il serait toujours mécontent de son apparence – après que des brutes vicieuses de l’école l’aient laissé avec des insécurités.

“J’ai toujours eu du mal avec mon apparence en grandissant”, nous a dit le favori de la télévision l’année dernière.

«À l’école, j’étais le petit gros roux et j’avais l’habitude d’être harcelé. J’étais plutôt camp, donc le truc gay a joué son rôle. J’avais l’habitude de commencer à me teindre les cheveux à 14 ans.

«Je ne suis toujours pas content maintenant, mais je suis d’accord avec ça.

“J’ai eu du botox et des charges, et j’ai traversé une étape où je les ai poussés trop loin parfois.





« Est-ce que je suis assis ici et que j’ai des regrets ? Oui, nous avons tous des regrets. Je n’aimerais rien de plus que de faire pousser mes cheveux, d’arrêter de les colorer, de ne pas avoir à tailler ma barbe… mais j’ai créé un look que les gens reconnaissent.

“J’aimerais avoir des bisous, un pack de six, des bras plus gros que mes jambes et j’adore ma vie.

“C’est bon, je n’aime pas mon apparence. C’est OK, je n’ai pas confiance en mon corps – je suis à l’opposé de confiance en mon corps, mais je suis d’accord avec ça.

« J’ai toujours eu des problèmes avec mon apparence. Ensuite, je me suis lancé dans une carrière où les gens étaient libres de juger de mon apparence.

« Je suis une personne assez peu sûre d’elle. Tout le monde pense que je suis confiant parce que je présente la télé en direct, mais est-ce que je me sens confiant en me regardant dans le miroir quand je me réveille ? Non.

« Est-ce que je me sens un peu plus en confiance lorsque je me maquille et que je fais mes soins de la peau ? Oui, je me sens confiant, mais pas aussi confiant que je le voudrais.

La star a également révélé qu’il était devenu dangereusement maigre après que la rupture de son mariage l’ait rendu malade mentalement.

Son poids a chuté à 9 livres et 13 livres – mais grâce à la révision de son régime alimentaire et de son programme d’exercices, il a pris plus de quatre pierres, a trouvé une thérapie dans l’exercice et s’est senti confiant en posant seins nus en janvier.