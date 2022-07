Les fans de Rolling Loud jettent des bouteilles d’eau sur Kid Cudi lors d’un festival de musique

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Kid Cudi a fait une déclaration lors de sa performance Rolling Loud Miami.

Vendredi soir, Cudi a quitté la scène lors de sa performance en tête d’affiche lorsque les fans ont continué à bombarder l’artiste avec des bouteilles d’eau et d’autres objets sur scène. Rolling Stone a rapporté que Cudi avait été frappé au visage avec au moins une bouteille d’eau.

Dans une vidéo circulant sur les réseaux sociaux, on voit Cudi implorer les fans et dire : “Je me fais frapper avec une autre putain de chose, je vais partir tout de suite.”

Cudi a continué à dire aux fans que si quelque chose d’autre était lancé, il partirait et un fan a jeté un autre objet sur la scène. Il a laissé tomber son micro et a quitté la scène.

LORDE ACCUSE KANYE WEST, KID CUDI D’AVOIR VOLÉ LA CONCEPTION, MAIS SEMBLE PARTAGER LE MÊME DESIGNER

La performance de Cudi intervient alors qu’il a repris la place de Kanye West dans la programmation du festival après son abandon la semaine dernière. Alors que Cudi quittait la scène, les fans ont commencé à scander le nom de West.

Bien que West n’ait pas joué pendant son titre, il a fait une apparition avec Lil Durk où il a interprété une chanson de son album “Life of Pablo”.

Lorsque West s’est retiré du festival, les co-fondateurs de Rolling Loud, Tariq Cherif et Matt Zingler, ont publié une déclaration.

“Nous attendions avec impatience Ye en tête d’affiche de Rolling Loud Miami 2022”, a-t-il commencé.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

“Nous avons passé des mois à travailler avec lui et son équipe sur la performance. Malheureusement, Ye a décidé qu’il ne jouerait plus. C’est la première fois qu’une tête d’affiche réussit notre émission et bien que nous ne le prenions pas à la légère, Nous lui souhaitons le meilleur. Nous sommes impatients d’accueillir Kid Cudi en tant que tête d’affiche à Miami et nous avons hâte de voir ce qu’il nous réserve.”

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Quelques heures avant que Cudi ne monte sur scène à Miami, il a envoyé un tweet enthousiasmé par la nuit à venir.

“Qui est prêt pour la folie qui fait fondre le visage ?” a écrit la star.