Swiggy, l’application de commande et de livraison de nourriture, a été critiquée sur le site de micro-blogging Twitter pour avoir republié un mème partagé par un fan d’IPL avant le concours Mumbai Indians vs Kolkata Knight Riders mardi. La citation d’image tweetée par l’application de nourriture a montré un skipper de MI photoshoppé Rohit Sharma cherchant de la nourriture dans un étal de «Vada Pav». «Les haineux diront qu’il a été retouché», a écrit Swiggy citant le message des fans. Le tweet a presque instantanément attiré l’attention des fans de Sharma sur Twitter qui ont critiqué l’application de nourriture pour avoir «manqué de respect» au joueur de cricket.

«Le manque de respect envers le vice-capitaine et idole de l’équipe nationale indienne pour des millions de jeunes joueurs de cricket est inacceptable et intolérable. Cela ne peut pas être toléré. Je ne commanderai jamais de nourriture sur cette plate-forme de merde », a écrit un fan irrité. Un sentiment similaire a été partagé par de nombreux utilisateurs de Twitter qui ont appelé au boycott de Swiggy. Incidemment, #BoycottSwiggy est devenu le hashtag le plus tendance sur la plateforme mercredi matin.

Lancer des agendas sur les réseaux sociaux, diffamer les joueurs nationaux.C’est irrespectueux envers un joueur qui joue pour l’INDE Nous devrions tous élever notre voix pour celaQue nous soyons fan de Dhoni ou tout autre Mais il joue pour notre paysVeuillez ne pas soutenir cela#Boycottswiggy pic.twitter.com/OyU41zQWpp – VivekMSDIAN07 (@ imvikky07) 13 avril 2021

Cette application insulte notre Matchwinner indien. Laissons Rohit, insulter toute personne comme celle-ci est complètement faux à mon avis Je ne m’attendais jamais à ce genre de choses de la part de Swiggy, Pour avoir l’air drôle, ils insultent quelqu’un !! Utiliser #BoycottSwiggy dans chaque tweet pic.twitter.com/VnA5MoQq0j – ʜᴀʀꜱʜ ™ (@ HarshRo45_) 13 avril 2021

Reconnaissant que leur tweet aurait pu être «mieux rédigé», Swiggy a répondu à la réaction en disant que leur message n’était pas destiné à offenser qui que ce soit. L’application a supprimé leur tweet et a publié une clarification plus tard sur le site Web.

Un message spécial aux fans de Hitman Nous avons republié le tweet d’un fan dans la bonne humeur. Bien que l’image n’ait pas été créée par nous, nous admettons qu’elle aurait pu être mieux formulée. Il ne s’agissait pas d’offenser qui que ce soit. Inutile de dire que nous sommes toujours avec le Paltan. – Swiggy (@swiggy_in) 13 avril 2021

Pourquoi les fans de Rohit Sharma qualifient-ils le tweet maintenant supprimé de «désagréable»?

Depuis que la 13e édition de la Premier League indienne (IPL) a débuté en septembre 2020 l’année dernière au milieu de la pandémie mondiale, les joueurs de cricket, en particulier ceux d’Inde, étaient dans les yeux du public pour avoir prétendument gagné des «kilos supplémentaires» pendant le verrouillage du coronavirus. Alors que certains joueurs étaient carrément honteux et trollés pour la «panse» qu’ils portaient sur le terrain, de nombreux critiques se demandaient si être «inapte» pouvait nuire à leurs performances ou à celles de l’équipe.

Quelque temps plus tard, le joueur de cricket vétéran Virender Sehwag s’est retrouvé dans une tempête sur les réseaux sociaux après qu’une de ses vidéos faisant partie de l’émission «Viru ki Baithak» ait provoqué l’indignation. Dans la vidéo, l’ancien joueur a partagé son analyse d’avant et d’après-match de l’IPL 2020.

Partageant ses opinions et affrontant l’affrontement entre les Indiens de Mumbai et les Super Kings de Chennai, Sehwag avait qualifié le chef des Indiens de Mumbai de « Vada Pav », une fouille prétendument à la forme physique de ce dernier. «Rohit ne jouait pas. Mais que se passerait-il si vada pav était blessé? Sa place a été prise par samosa pav. Je veux dire Saurabh Tiwary. Compris pourquoi? »

Les remarques faites par Sehwag ont créé un tollé sur les réseaux sociaux et les fans de Sharma s’en sont pris à l’ancien joueur de cricket pour son «mauvais choix de mots».

