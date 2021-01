Alors que la série de tests en cours entre les hôtes australiens et l’équipe indienne a déjà vu beaucoup d’action sur le terrain, c’est une sortie des joueurs de cricket indiens qui est devenue le principal sujet de discussion sur les médias sociaux.

Rohit Sharma, Rishabh Pant, Shubman Gill, Navdeep Saini et Prithvi Shaw ont été mis à l’isolement alors que les conseils de cricket australien et indien ont lancé une enquête sur une vidéo dans laquelle ils sont vus assis à l’intérieur dans un restaurant et soupçonnés d’être en infraction. des protocoles de biosécurité de Cricket Australia.

Une vidéo de l’incident a été publiée par un utilisateur de Twitter dans laquelle lesdits joueurs de cricket ont été vus en train de dîner dans un restaurant couvert à Melbourne, violant les protocoles donnés aux joueurs à la suite de coronavirus pandémie.

Cependant, samedi, une autre image du projet de loi – cette fois la version complète – est devenue virale sur les réseaux sociaux, et les utilisateurs de Twitter se sont indignés de la mention du bœuf. Bien que l’authenticité de la facture dans la deuxième image ne puisse pas être vérifiée, mais le contenu de la facture, alléguant que les joueurs de cricket ont consommé du bœuf, n’a pas empêché les guerriers et les trolls de clavier des médias sociaux de fouiller les joueurs de cricket.

Avec beaucoup d’indignation à l’écran, il y avait des gens qui ont trouvé un côté plus léger à tout le fiasco – en transformant le projet de loi en un méchant sans méfiance émergeant de la situation.

* La prochaine fois dans un restaurant * Serveur: Sir kya lenge? Rohit Sharma: Pehle bill leke aa – InGenious (@Bees_Kut) 2 janvier 2021

Sydney Test gagne avec une centaine de Rohit Sharma pour brûler la facture. – Silly Point (@FarziCricketer) 2 janvier 2021

MS Dhoni: The Untold Story.Rohit Sharma: The Unpaid Bill. – Rajat Gandhi (@TheGreat_Gandhi) 2 janvier 2021

serveur: monsieur dessert me kya launRohit sharma: bill – کنجر (@Akramwasim_) 2 janvier 2021

Rohit Sharma ne laissera jamais personne d’autre payer la facture. Il n’y a vraiment pas de déjeuners gratuits dans la vie. – Grb C (@grbchk) 2 janvier 2021

Les cinq joueurs seront séparés des équipes indiennes et australiennes plus larges lors de leurs déplacements et sur le site d’entraînement, mais ils seront autorisés à s’entraîner conformément aux protocoles mis en place.