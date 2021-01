Les fans de RIVERDALE ont bien accueilli leur émission préférée pour sa cinquième saison, mais ils ont très vite eu le cœur brisé.

Le premier épisode de la dernière série a débuté avec les personnages principaux Betty (Lili Reinhart), Archie (KJ Apa), Jughead (Cole Sprouse) et Veronica (Camila Mendes) se préparant pour une nuit magique au bal.

Mais les choses ont mal tourné quand Archie a avoué à Veronica qu’il l’avait trompée avec Betty.

Une Veronica dévastée le jette et se précipite à la maison pour pleurer à sa mère Hermione.

Mais son père, Hiram, prisonnier, a entendu la conversation déchirante avec certains pensant qu’Archie pourrait avoir besoin de surveiller son dos.

Les téléspectateurs ne pouvaient pas surmonter le triste moment où l’un des couples préférés de l’émission a décidé de se séparer et a été encore plus dévasté lorsque Cheryl et Toni se sont également séparés.

Le beau couple a été nommé reines du bal de fin d’année, mais la nuit s’est terminée avec Cheryl pleurant après que la grand-mère de Toni lui ait interdit de sortir avec une fleur.

«Je pleure pour Veronica», a écrit un utilisateur de Twitter.

Un autre a ajouté: « Veronica pleurer me brise le cœur. »

Et un troisième a dit: « Pleurer sur Cheryl et Toni ne txt. »

L’acteur AJ Kapa a expliqué pourquoi Archie a avoué à Veronica plutôt que de garder son affaire secrète.

«J’ai l’impression que si tu connais Archie et que tu regardes Riverdale depuis longtemps… parce qu’Archie, pour la plupart, est une personne véridique pour les gens qu’il aime, et j’ai l’impression qu’il n’est pas le meilleur pour vivre avec culpabilité », a-t-il dit TV en direct.

«Il n’est pas le meilleur pour garder les choses pour lui si cela lui fait mal ou s’il sait que cela pourrait potentiellement blesser quelqu’un d’autre.

« Un de ses défauts est qu’il dit beaucoup la vérité. Parfois, il fait des erreurs et finit par renverser les haricots à tout le monde. »