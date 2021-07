Les fans de Rishabh Pant l’avaient mis en garde contre Covid-19 lors d’une photo de l’Euro 2020 sans masque

Rishabh Pant, qui est actuellement en Angleterre avant la série de tests de cinq matchs, aurait été testé positif pour le coronavirus. Pant avait obtenu un résultat positif il y a plus d’une semaine et est asymptomatique, a noté un rapport du Sports Tak. Il convient de rappeler que Pant faisait partie des participants au stade de Wembley pour assister à un match de l’Euro Angleterre contre Allemagne le 30 juin. Mercredi, la Grande-Bretagne a également enregistré le plus grand nombre d’infections quotidiennes depuis le 15 janvier à 42 302. Assister au match en direct depuis le stade de Wembley, Pant avait posté quelques photographies avec une légende disant: « Bonne expérience de visionnage. »

L’élégant gardien de guichet-batteur a ensuite été interrogé et averti par les fans de l’absence de masque facial, en particulier dans le stade bondé.

« Vous devez porter un masque. Quel message transmettez-vous aux personnes qui vous suivent. Soch badlo à desh badlega. Quoi qu’il en soit, soyez prudent », a écrit un sympathisant.

L’Angleterre est-elle libérée du covid ? Soyez prudent, Gitasree Gupta (@gitasree_gupta) 30 juin 2021

Vous devez porter un masque. Quel message transmettez-vous aux personnes qui vous suivent. Soch badlo à desh badlega. Quoi qu’il en soit, soyez prudent – ​​Vinay Dutt Sharma (@chaman120) 30 juin 2021

Après la diffusion de la nouvelle sur les réseaux sociaux, de nombreux fans sont venus souhaiter au joueur de cricket un prompt rétablissement.

Test de pantalon Rishabh positif Prière pour un rétablissement rapide – Raman Bhatia (@CricketGuru01) 15 juillet 2021

Pendant ce temps, des sources ont déclaré plus tôt que l’un des joueurs avait eu un mal de gorge qui avait conduit à un test Covid, qui était revenu positif. Les coéquipiers et le personnel de soutien qui sont entrés en contact avec le joueur ont également été isolés pendant trois jours et ont terminé la période.

S’adressant à l’ANI, des sources au courant des développements ont déclaré que les deux joueurs étaient asymptomatiques en tant que tels et qu’il y avait des signes mineurs de toux et de rhume lorsqu’ils ont été testés pour COVID-19.

« Heureusement, il n’y a rien à craindre car l’un des joueurs est déjà revenu négatif depuis qu’il a été testé positif. L’autre joueur sera testé dimanche et est actuellement en isolement. Il est également asymptomatique et nous sommes convaincus qu’il pourra rejoindre le camp après des informations négatives », a déclaré la source.

