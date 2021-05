Les fans de RHONJ supplient Teresa Giudice de «  s’il vous plaît arrêter  » de se faire remplir les lèvres alors que la star semble «  méconnaissable  » sur une nouvelle photo

La star du RHONJ, Teresa Giudice, a été bombardée de commentaires de fans alors qu’ils la suppliaient de «cesser» de se faire remplir les lèvres.

Le favori de la télé-réalité inquiète Instagram après avoir inondé sa dernière photo de bikini de leurs inquiétudes, avec un suppliant: « Belle maman mais ARRÊTEZ avec les lèvres. »

Teresa, 48 ans, a téléchargé une photo la montrant en train de poser devant une superbe piscine, vêtue d’un joli soutien-gorge en crochet à rayures noires et blanches.

Elle a accessoirisé avec une enveloppe à pampilles audacieuse portée sur une paire de pantalons noirs mais malgré sa tenue accrocheuse, les fans ne pouvaient pas ne pas être distraits par ses lèvres charnues.

Maman de quatre enfants Teresa a mis en ligne le cliché avec la légende stimulante: « Nous ne voyageons pas pour échapper à la vie, mais pour que la vie ne nous échappe pas », à laquelle un fan a rapidement répondu: « Je t’aime fille mais ces lèvres . »

Un autre a posté: « Les lèvres… Veuillez arrêter! » comme un troisième a continué: « Ces lèvres … stahhhp. »

Instagram

Les fans ont plaidé pour que la star de la télé-réalité cesse de booster ses lèvres avec des charges[/caption]

Bravo

La mère de quatre enfants a déjà admis avoir « un peu » de remplissage dans ses lèvres[/caption]

L’un a ensuite ajouté: «Saintes grandes lèvres Batman! . »

La femme au foyer du New Jersey a déjà révélé ses secrets de chirurgie dans un épisode de Watch What Happens Live avec Andy Cohen.

Elle a dit à l’hôte Bravo qu’elle avait «un peu» de remplissage dans ses lèvres.

Confirmant son travail, Teresa a ajouté: « Je ne vais pas mentir, je vais vous le dire. »

Instagram

La personnalité de Bravo a récemment été qualifiée de « mauvais exemple » pour ses enfants[/caption]

Getty – Contributeur

Les fans ont affirmé que l’auteur du livre de cuisine glam avait « trop de Botox »[/caption]

Le mois dernier, Teresa était à nouveau au centre de l’attention des fans qui affirmaient qu’elle était une «Mauvais exemple» pour ses enfants après avoir «trop de Botox».

C’est venu alors qu’elle partageait une photo d’elle-même toute glamée pour le prochain RHONJ réunion.

Alors qu’un certain nombre de RHONJ les fans se sont rendus à la section des commentaires pour féliciter Teresa comme «magnifique», d’autres l’ont critiquée pour avoir changé son apparence physique avec du botox.

Un adepte a écrit: «Tes lèvres sont trop grandes… tu étais si belle il y a quelques années… pourquoi tant de ‘travail’ ?? Ce n’est pas un bon exemple pour vous 4 filles! »

Getty – Contributeur

D’autres ont contesté le bronzage en spray de maman de quatre enfants[/caption]

Banque de photos NBCU / NBCUniversal via

Teresa a joué sur RHONJ depuis sa première saison[/caption]

D’autres ont critiqué le Bravo star pour son bronzage en spray, comme l’a dit une personne: « Trop de bronzage en spray »

Un autre critique a simplement écrit: «Trop sombre!»

Teresa, qui joue sur RHONJ depuis sa première saison, partage quatre filles avec son ex-mari Joe Giudice, 48.

L’ancien couple est les parents de Gia, 20 ans, Gabriella, 16 ans, Milania, 15 ans, et Audriana, 11 ans.

Getty

Elle partage quatre filles avec son ex mari Joe Giudice[/caption]

Getty – Contributeur

Ils sont parents de parents de Gia, Gabriella, Milania et Audriana[/caption]





Les commentaires seront sans aucun doute passés par l’auteur de livres de cuisine Teresa, qui a révélé en exclusivité que The US Sun léchait le temps chaud à un somptueux 9K $ par nuit Villa sur la plage aux îles Turques et Caïques.

Membres de la distribution, y compris Teresa et Kenya Moore sont en vacances dans le luxe pour le série dérivée à venir.

le femmes au foyer Toutes les stars séjournent au Triton Luxury Villa de Turks & Caicos sur Long Bay Beach pour leur prochaine série dérivée et mashup.

Le domaine peut louer jusqu’à 17 000 $ selon la période de l’année et la durée du séjour, mais coûte 9 000 $ par mois pendant la saison hors saison estivale.