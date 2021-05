Les fans de RHONJ supplient Teresa Giudice d’arrêter de «  jouer avec vos lèvres  » après que la star de télé-réalité ait montré une nouvelle moue en vacances

Les fans de REAL Housewives of New Jersey ont supplié la star Teresa Giudice «d’arrêter de jouer» avec ses lèvres après avoir semblé méconnaissable sur une nouvelle photo de vacances.

La femme de 48 ans a montré sa nouvelle moue tout en posant pour une photo pendant ses vacances aux îles Turques et Caïques.

Teresa Giudice affiche un maquillage complet pendant ses vacances aux îles Turques et Caïques[/caption]

Teresa a montré sa silhouette mince dans un maillot de bain une pièce rose vif lundi, alors qu’elle se détendait dans une cabane et sirotait une boisson à la noix de coco avec son nom dessus.

le RHONJ Star avait des boucles d’oreilles de lustre bleu et un bandeau multicolore, gardant ses cheveux bruns à la taille hors de son visage.

Ce n’était pas l’ensemble avec lequel les fans s’opposaient, c’était la quantité de maquillage qu’elle semblait avoir et la façon dont ses lèvres avaient l’air «trop grandes», que ce soit à cause des charges ou de la doublure ou des deux.

Les adeptes ont profité des commentaires pour dire à Teresa à quel point elle est «belle» et qu’elle n’a pas besoin de continuer à modifier sa moue.

La star de Real Housewives of New Jersey a montré une plus grande moue pendant le voyage[/caption]

Les fans l’ont suppliée de « ralentir » le remplissage des lèvres et les crayons à lèvres[/caption]

Un fan a simplement demandé: «Pourquoi as-tu fait ça à tes lèvres ???? «

Un autre a appuyé la question en écrivant: «Pourquoi avez-vous joué avec vos lèvres?! Tu es magnifique comme tu étais!

« Trop avec les lèvres », a écrit un troisième, avant d’ajouter: « Je t’aime mais ralentis avec ça. »

D’autres lui ont dit qu’elle «avait meilleure mine sans ces énormes lèvres» et qu’elle devrait utiliser «un peu moins de crayon à lèvres».

Beaucoup ont assuré à Teresa que le reste d’elle était «magnifique» mais que ses lèvres avaient l’air «ridicules».

Au cours du week-end, elle fait étalage de ses plus grandes lèvres dans un autre instantané de vacances, bien que dans celui-ci, elle avait un ensemble découpé noir, blanc et rouge et une paire de lunettes de soleil surdimensionnées.

Le favori de la télé-réalité inquiète Instagram suivant a inondé son message de leurs inquiétudes, avec un suppliant: « Belle maman mais ARRÊTEZ avec les lèvres. »

La mère de quatre enfants a écrit dans la légende stimulante: « Nous ne voyageons pas pour échapper à la vie, mais pour que la vie ne nous échappe pas », à laquelle un fan a rapidement répondu: « Je t’aime fille mais ces lèvres . »

Les commentaires seront sans aucun doute passés par l’auteur de livres de cuisine Teresa, qui a révélé en exclusivité que The US Sun léchait le temps chaud à un somptueux 9K $ par nuit Villa sur la plage aux îles Turques et Caïques.

Après s’être séparée de son ex Joe, Teresa sort avec son petit ami Luis Ruelas depuis quelques mois[/caption]

La femme au foyer du New Jersey a déjà révélé ses secrets de chirurgie dans un épisode de Watch What Happens Live avec Andy Cohen.

Elle a dit à l’hôte Bravo qu’elle avait «un peu» de remplissage dans ses lèvres.

Le mois dernier, Teresa était à nouveau au centre de l’attention des fans qui affirmaient qu’elle était une «Mauvais exemple» pour ses enfants après avoir «trop de Botox».

Elle est venue alors qu’elle partageait une photo d’elle-même tout glamour pour la prochaine réunion du RHONJ.

Elle partage quatre filles avec son ex Joe[/caption]





Teresa, qui joue sur RHONJ depuis sa première saison, partage quatre filles avec son ex-mari Joe Giudice, 48.

L’ancien couple est les parents de Gia, 20 ans, Gabriella, 16 ans, Milania, 15 ans, et Audriana, 11 ans.

Elle est actuellement en couple avec Luis Ruelas, tandis que Joe sort avec sa petite amie avocate Daniela Fittipaldi.