Les fans de VRAIS femmes au foyer du New Jersey supplient la fille de Teresa Giudice, Gia, d' »arrêter de changer de visage » car elle a l’air « méconnaissable » sur une nouvelle photo.

La jeune femme de 20 ans a précédemment admis qu’elle avait subi un travail de nez en 2020.

Les fans de Real Housewives Of New Jersey ont exhorté Gia Giudice à «arrêter de changer de visage»[/caption]

La jeune femme de 20 ans est la fille aînée de Teresa Giudice[/caption]

Gia a pris à Instagram pour promouvoir un produit capillaire, alors qu’elle posait dans un petit short orange et un débardeur blanc.

La star de la télévision a légèrement souri pour le cliché alors qu’elle posait sa main sur sa cuisse.

Cependant, les fans n’ont pas tardé à réagir dans la section des commentaires, la plupart appelant à son « changement de look ».

Une personne a écrit : « GIA ! Vous êtes tellement magnifique! Arrêtez avec toutes les améliorations ! » tandis qu’un autre a écrit : « Tu étais si belle avant. Pourquoi changez-vous et faites-vous des choses à votre visage .. »

Les commentaires ont continué à affluer, alors qu’une troisième personne intervenait : « Tu étais naturellement tellement magnifique ! S’il vous plaît ne modifiez pas votre apparence, votre visage a totalement changé ..”

Un autre a ajouté : « Plus de chirurgie plastique, qu’est-ce que vous vous faites ?

GIA A UN NOUVEAU NEZ

Gia n’a que a admis s’être fait refaire le nez, dont elle a parlé l’été dernier.

Sur une photo aux côtés de sa célèbre maman, elle a écrit : « Oui, j’ai eu un travail de nez.

« Je suis adulte maintenant, cela a été une insécurité pour moi pendant un certain temps et je n’ai jamais été aussi heureux et aussi à l’aise dans ma peau !! »

Elle a ajouté qu’elle était « absolument amoureuse » de son nouveau nez.

Le RHONJ la star partage Gia ainsi que ses filles Gabriella, Audriana et Milania, avec son ex-mari Joe Giudice.

TERESA L’ENTEND DES FANS

Gia n’est pas le seul membre de la famille à avoir eu son apparence critiquée par les critiques, Teresa elle-même a également été invitée à l’arrêter lorsqu’il s’agissait de modifier son visage.

Plus tôt cette année, après avoir partagé une photo d’elle en bikini, les fans ont supplié Teresa de « Arrêtez de vous faire remplir les lèvres. »

L’homme de 49 ans a également été critiqué pour « ne pas donner le bon exemple » pour ses enfants.





En avril, une personne a écrit : « Tes lèvres sont trop trop grandes… tu étais si belle il y a quelques années… pourquoi tant de « travail » ?? Pas un bon exemple pour vous 4 filles !

Thérèse aussi subi une augmentation mammaire, comme elle l’a expliqué un jour : « Je pense qu’il est important de toujours rester fort et de se sentir comme la personne la plus confiante. »

Elle a ajouté : « J’encourage tous ceux qui ne se sentent pas au mieux de leur personnalité à travailler pour se sentir mieux. Même si c’est la moindre chose au quotidien.

Gia a précédemment admis s’être fait refaire le nez et a « absolument adoré » les résultats[/caption]

En plus de Gia, Teresa a trois autres filles[/caption]

Elle partage ses quatre enfants avec son ex-mari Joe Giudice[/caption]